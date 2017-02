Povestea cu găina roşie şi guvernarea democraţilor

În perioada când lucram la Guvern, mi-a fost dat să întâlnesc o doamnă, care, atunci când am păşit pragul Executivului, ne-a întâmpinat cu o smerenie greu de descris, fiindu-i frică că noua putere „o va da afară de la lucru” pentru că „a lucrat cu comuniştii”. Se temea biata femeie că nu doar va rămânea fără lucru, dar şi va fi lipsită de posibilitatea „de a se pensiona mai repede, cu toate facilităţile pe care le are un funcţionar public”. Dar, văzând că nu doar „nu a fost dată afară de la lucru”, ci şi se simţea chiar mai confortabil decât cu fosta guvernare, femeia a prins curaj şi a început tot mai des să-mi reproşeze că „noua guvernare nu e aşa cum ar trebui să fie”. „Pe timpul comuniştilor, era regulă, da la voi democraţia asta înseamnă şi oleacă de bardac”, îmi spunea ea şi tare-mi era ciudă că undeva avea dreptate, or nici mie nu-mi plăceau multe din ceea ce vedeam pe coridoarele Guvernului, în special la etajul cinci, şi eu tot fiind de părerea că era nevoie de mai multă disciplină. De fiecare dată, femeia, care prindea tot mai mult curaj şi devenea tot mai vehementă în raport cu cei care-i „păstraseră” locul de muncă, văzând că „m-a convins”, îşi încheia tiradele cu exclamaţii de genul: „De-ar veni comuniştii înapoi, sau măcar socialiştii, sau democraţii, care tot cu comuniştii au fost, ca să fie în sfârşit regulă la Guvern”.Şi iată că „visul” doamnei s-a împlinit – la Guvern au venit democraţii. Nu ştiu cum i-a întâmpinat (presupun că într-un mod similar celui în care ne întâlnise pe noi în 2009), numai că noua putere nu a stat mult pe gânduri şi a concediat-o şi pe doamna respectivă, şi pe mulţi alt de ea. Când am aflat de la un cunoscut comun despre ce i s-a întâmplat (a rămas şi fără loc de lucru, dar şi fără posibilitatea de a se pensiona mai repede şi în condiţii facilitare, pentru că această posibilitate a fost exclusă prin reforma sistemului de pensii), mi-am amintit de un film în desen animat, care rula destul de des în perioada copilăriei mele. Era ceva de genul: un puişor se împrietenise cu florile din curte şi, auzindu-le pe acestea cum suspină, aşteptând ploaia, a început şi el să aştepte ploaia cu mare nerăbdare, de parcă de aceasta depindea viaţa lui de mai departe. Iar când ploaia a venit, puişorul a rămas decepţionat şi a exclamat: Dacă ştiam ce este ploaia cu adevărat, niciodată nu mi-aş fi dorit-o! Cam aşa a păţit şi doamna pe care o cunoscusem când lucram la Guvern. Numai că ea nu e puişor, ci, mai degrabă, o găină, şi nu oarecare, ci una „roşie”, pentru că ani întregi a fost marcată de guvernarea comunistă, aşteptând revenirea ei sau a celor ce ar fi condus ţara în acelaşi stil. Iar când ploaia (guvernarea) respectivă a venit…De ce mi-am amintit despre acest caz şi de ce l-am făcut public? Pentru că am vrut încă o dată să accentuez cât de actuală este celebra vorbă din popor: Fi-i atent ce-ţi doreşti, că s-ar putea să se împlinească! Deci, fiţi atenţi ce vă doriţi…