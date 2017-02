Moldova first sau Moldova furt?

De ce nu se dezvoltă statul Republica Moldova? De ce, după 25 de ani de independenţă, suntem cel mai sărac stat din Europa? Oare pământul dintre Prut şi Nistru nu a putut da naştere măcar unui politician care să scoată ţara din mizerie şi să-i asigure o dezvoltare normală? Oare suntem blestemaţi să ne bălăcim în sărăcie şi niciodată să nu ajungem la mal? Acestea sunt doar câteva dintre întrebările ce răsună frecvent şi cu diferite ocazii şi nu le auzim doar noi, jurnaliştii, cetăţenii de rând, ci şi politicienii, atunci când merg „în popor”. De fiecare în alegeri ni se pare că iată, în sfârşit, a apărut salvatorul poporului, al ţării, ca în scurt timp să ne convingem că şi acesta s-a dovedit a fi la fel ca predecesorii săi, iar întrebările formulate mai sus redevin actuale.



De ce Moldova nu e un stat prosper? Pentru că cetăţenii noştri, indiferent că lucrează cu sapa pământul sau ajung la conducerea ţării, nu înţeleg că statul suntem noi. Problema nu e doar în politicieni, în conducători, ci în fiecare dintre noi. Pentru marea majoritate dintre noi statul e ceva abstract, ceva ce e departe de noi, e inaccesibil majorităţii populaţiei, dar absolut toţi suntem siguri că statul ne datorează ceva. Ne datorează locuri de muncă, ne datorează salarii decente, ne datorează pensii mari, ne datorează drumuri bune, ne datorează medicină performantă şi accesibilă etc. Şi prea puţini îşi pun întrebarea: Dar de unde statul trebuie să ia bani ca să fie la înălţimea aşteptărilor noastre şi să ne ofere toate aceste lucruri?



De ce americanii şi cei din UE trăiesc bine? Pentru că fiecare cetăţean îşi face cinstit datoria, achitând impozite la stat. Pentru că fiecare agent economic înţelege că, pe lângă scopul său de a face bani, are şi obligaţiunea de a contribui la soluţionarea problemelor social-economice ale ţării. Pentru că funcţionarii din aceste state înţeleg că, pentru ca ei să aibă salarii decente, trebuie să facă tot posibilul ca agenţii economici să se dezvolte, ca cetăţenii să aibă o viaţă prosperă. Pentru că politicieni înţeleg că, odată ajunşi la putere, rolul lor este să asigure condiţii pentru ca lucrurile în ţară să meargă bine, dar nu să-şi umple buzunarele de parcă mâine e sfârşitul lumii, şi să folosească pârghiile pe care le au la conducerea ţării pentru a-şi rezolva problemele personale.



De ce Moldova nu are cum să fie un stat prosper? Pentru că toţi fură de la acest stat, neînţelegând că fură de la sine, că-şi fură prezentul lor şi viitorul copiilor lor. Unii consideră că, decât să se ducă să lucreze pentru un salariu de 1500-2000 lei (pentru că locuri de muncă vacante sunt destul de multe), mai bine apelează la ajutorul social, care e cam în aceeaşi mărime. Pentru că marea majoritate a angajatorilor preferă să ofere salarii în plic, pentru a plăti mai puţine impozite. Pentru că marea majoritate a angajaţilor sau acceptă salarii integral „la negru” sau declară o sumă mică, iar restul pun în buzunare neimpozitat. Pentru că funcţionarii cred că singuri trebuie să-şi asigure un venit decent şi, pe lângă taxe oficiale, stabilesc taxe neoficiale, care de multe ori le depăşesc pe cele de care beneficiază statul (iar oamenii simpli se conformează şi acceptă regulile de joc impuse de funcţionari), pentru că politicienii ce ajung la putere nu sunt preocupaţi de crearea condiţiilor optime pentru dezvoltarea business-ului, a societăţii în general, ci de „călărirea” sistemului care există în Moldova încă din perioada sovietică, de „mulgerea” instituţiilor, întreprinderilor de stat pentru a-şi umple buzunarele cât mai repede şi cât mai mult. În rezultat, avem un tablou dezolant – toţi fură de la stat, iar în aceste condiţii statul nu are cum să se dezvolte.



Donald Trump a mers în recentele alegeri prezidenţiale din SUA cu sloganul „America first” (Mai întâi America) şi a construit în jurul lui o întreagă doctrină, o întreagă strategie. De fapt, toate ţările din lumea dezvoltată se călăuzesc de decenii, de secole cu acest slogan, chiar dacă nu l-au făcut public. Cetăţenii acestor ţări, indiferent că sunt la putere sau simpli angajaţi la o întreprindere, înţeleg că interesul ţării trebuie pus mai presus decât orice. Pentru că doar de la un stat dezvoltat vor putea cere un nivel de viaţă prosper. Noi, deocamdată, doar cerem de la statul nostru, dar nu vrem să contribuim deloc (fiecare în limita posibilităţilor sale) la dezvoltarea lui. Şi e logic că, în aceste condiţii, statul nu ne poate da mai nimic. Pentru că la noi, în loc să fie aplicat sloganul „Moldova first”, se aplică sloganul „Moldova furt”. Şi îl aplică mai toţi – începând de la un simplu cetăţean şi terminând cu conducerea de vârf a ţării.



Dumitru Spătaru