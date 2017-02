Reforme partinice sau moartea fără risc pentru viaţă

Dacă nu cunoştea despre caz trebuia să se informeze prin telefon şi să dea ordin să fie organizată o maşină sanitară pentru a transporta femeia la Centul Mamei si Copilului. În cazul că a cunoscut despre caz a fost de datoria sa morală să o ia pe pacientă cu maşina spitalului cu care în această zi a plecat la Chişinău cu chestiuni de serviciu. Nici una din varianta nu a fost aplicată. Rămâne, deci, pe conştiinţa ei.

Cazul îndreptării la Institutul Mamei şi Copilului din raionul Rezina a femeii însărcinate la 36 săptămâni, cu copilul mort, fără asigurarea cu transport a fost mediatizat pe larg în mijloacele de informare în masă. Doar pe e-sanatate.md, unimedia.md şi jurnal.md au fost mai mult de 130 000 de vizitatori.Este imposibil de calculat câţi au citit pe reţelele de socializare. Cazul este unul ieşit din comun şi determinat de aşa-zisele reforme făcute pe apucate care nu au contribuit la fortificarea sistemului de sănătate, ci mai curând la degradarea lui.Pentru mine personal a fost o noutate tristă.În raionul Rezina până la reforme au fost 615 paturi de spital, inclusiv 380 în spitalul raional, populaţia fiind de 56000. Acum am rămas cu 135 paturi. Serviciile spitaliceşti sunt costisitoare. Ar fi fost bine să fie păstrate în centru cel puţin 300 de paturi. Asistenta spitalicească ar fi fost la alt nivel, decât acum cu 135, adică aproximativ de cinci ori mai puţin. Părintele chirurgiei la Rezina a fost doctorul Dumitru Borş ,un chirurg de la Dumnezeu.Mai bine de cinci decenii în urmă, pe când spitalul raional era încă la Ciorna, l-a salvat de la moarte pe o rudă de a mea, vecin şi prieten de-al său, efectuând rezecţie stomacală în pilorostenoză decompensată sub anestezie locală. Pe atunci nu am avut în raion anesteziolog. În obstetrică şi ginecologie s-a format un colectiv de specialişti apreciaţi nu numai de populaţia raionului, dar şi la nivel republican.Îmi aduc aminte că la Rezina a fost organizată o conferinţă unională la care i-am avut ca invitaţi specialişti din toate republicile URSS , obstericieni şi ginecologi, pentru a lua cunoştinţă de experienţa acordării asistenţei medicale în domeniu.Am avut norocul să lucrez cu acest colectiv minunat format din medicii Vera Gheorgheico, Efim Tiron, Ala Matcovschi, Ana Melnic, Leonid Hanchevici. Oameni de valoare. Primii doi au plecat dintre noi şi demult ne privesc din ceruri. Oare a fost nevoie de făcut reforme prin care o femeie să fie trimisă la sute de km pentru a procura de 250 lei cinci pastile, după cum afirmă soţul femeii, pentru a stimula naşterea?!Cât priveşte protocoalele,în esenţă sunt un lucru bun. Protocolul este o propoziţie scrisă pe hârtie, dar în prim plan este pacienta. Este scris că nu este o urgenţă. Dar nu este o urgenţă gen ulcer perforant sau apendicită unde urgenţa se calculează în 2-4 ore.Dar parcă este scris că o femeie însărcinată la 36 săptămâni cu copilul mort în abdomen să fie trimisă la 100 km cu transport public?Eu când mi-am imaginat tabloul şi ce poate întâmpla la o asemenea traumă, m-am îngrozit. Poţi face insult infarct, pierde cunoştinţa, cădere şi traumatisme. De fapt, după cum a fost scris a leşinat acasă. Dna doctor Ana Melnic, un om de o cumsecădenie rară, specialist bun, respectată de oameni înţelegea riscurile şi după cum afirmă pacienta o telefona să afle cum decurg lucrurile. Ferice că a reuşit să ajungă la Chişinău, dar se putea întâmpla orice. În asemenea situaţii este absolut să fie informată administraţia spitalului, medicul sef şi adjunctul pe probleme curative.Responsabilitate revine conducerii instituţiei. Eu nu ştiu dacă doctorul a informat despre acest caz conducerea. Ar fi bine pentru toţi specialiştii spre binele pacientului să facă acest lucru.Ruda pacientei a dat un telefon medicului şef Nina Postu, care se afla la Chişinău, cerându-i să se implice în asigurarea cu transport sanitar. Din câte am aflat i-a răspuns să nu se amestece, căci totul a fost făcut de doctori corect, după lege. Nu este clar dacă medicul-sef cunoştea despre acest caz, sau a aflat de la ruda pacientei. Cum trebuia să acţioneze un medic-sef, un specialist bun, un om pentru care punctul indicat mai sus din jurământ ar fi însemnat ceva:Neadecvată a fost reacţia Ministerului Sănătăţii, supărat foc pe mediatizarea acestui caz.Un adevărat Minister al Sănătăţii ar trebui să fie interesat cum a fost examinată gravida pe perioada sarcinii, ce investigaţii i-au fost efectuate, ce a provocat moartea copilului. Protocolul MS comunică că nu prevede solicitarea ambulanţei pentru transportarea gravidei în cazurile în care nu sunt complicaţii şi nu există riscuri pentru viaţă.Stranie mentalitate!MS condamnă ruda pacientei pentru mediatizarea cazului. Acţionează nu ca o instituţie de stat, dar ca o filială a Partidului Democrat, care încearcă să ţină în taină toate relele care se produc în RM.Mediatizarea este o profilaxie, o lecţie pentru toate instituţiile medicale.Consiliul raional Rezina, structură a PD, a constatat că medicul-şef de la Rezina a acţionat corect şi uman, când nu a hotărât să rezolve problema cu transport sanitar şi că vinovat de toate relele este ruda cu pricina.De ce să nu învinuieşti ruda dacă la îndemână ai toate structurile de forţă?Politizarea instituţiilor medicale este o aberaţie, care nu se întâlneşte în niciun stat democraţi. Poate doar în Coreea de Nord.Ministra Sănătăţii, Ruxanda Glavan, reprezentantă a PD în guvernul nocturn vehiculează ideea reformei spitaliceşti. Orice reformă presupune schimbarea de cadre şi plasarea în funcţii a oamenilor docili puterii.PD se pregăteşte de alegeri. A face reforma spitalicească înainte de aprobarea legii cu privire la reforma administrativ-teritorială este o crimă. Cum poţi determina care va fi spitalul central judeţean dacă nu cunoşti care va fi structura unităţii administrative?Aceasta va duce şi mai mult la degradarea sistemului de sănătate, dar de atâta PD ar avea nişte bani de la anumite structuri europene. Restul nu contează, dacă copilul mort în abdomenul mamei este considerat o normă.Oamenii ţin minte cum MS a anunţat că se ieftinesc cu 40% circa 160 de denumiri de medicamente. O propagandă partinică de minţire a populaţiei. Normal ar fi fost dacă prin ordinul MS în fiecare farmacie să fie afişată lista celor 160 medicamente cu indicarea preţului iniţial şi cel nou după reducere. Aţi văzut undeva un asemenea document?Politică de genocid. Recent, în taină mare, guvernul nocturn a majorat plata pentru serviciile medicale de 5 ori. Asta da stabilitate de coşmar, ca să nu zicem de cimitir!Tinerii pleacă singuri din RM câte 106 pe zi, dar bătrânii mor acasă, căci locuri la spitale nu sunt. Cu bătrânii este mai simplu. Certificat de deces şi o mie de lei ajutor. Apoi îi păstrezi în listele electorale, căci în Moldova au dreptul democratic la vot şi morţii.