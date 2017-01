Cutremurul (politic) care va lovi Moldova la începutul lunii februarie

Reluarea activităţii Parlamentului în noua sesiune parlamentară, care urmează să se producă în aceste zile, este percepută de mulţi ca începutul unor mari schimbări în politica moldovenească. La această temă se fac diferite presupuneri, dar mai toţi cred că preconizatele schimbări vor avea efectul unui tsunami, al unui adevărat cutremur la nivelul întregii clase politice. Mai jos mă voi referi la scenariile vehiculate în acest context.Scenariul 1. La fracţiunea PD vor adera ceri 14 deputaţi ex-comunişti. În acest caz, PD va avea cea mai mare fracţiune parlamentară (34 de deputaţi), ceea ce-i va permite să iniţieze de sine stătător chiar şi proiecte de modificare a Constituţiei. Există opinia că acesta ar putea fi un prim pas spre reformarea ulterioară a PD, care ar urma să devină un megapartid social-democrat (cei 14 deputaţi ex-comunişti se întitulează acum ca şi membri ai unei platforme parlamentare social-democrate).Scenariul 2. Din mai multe fracţiuni parlamentare ar urma să plece în total 15 deputaţi. Potrivit unor informaţii, dintr-o fracţiune ar urma să plece 7 deputaţi, din două – câte trei, iar din una – doi deputaţi. Unii cred că acesta va fi un prim pas spre reformatarea ulterioară a guvernării, or cei 15 plus cei 34 de actuali şi potenţiali deputaţi democraţi, plus cei 7 ex-deputaţi liberal-democraţi care deja fac parte din coaliţia majoritară, plus eventual trei deputaţi ai PPEM pot lesne forma o majoritate de guvernare, care i-ar lăsa pe liberali în opoziţie. Alţii merg şi mai departe şi afirmă că va fi vorba nu atât de o coaliţie, cât de un megapartid, constituit în baza PD, care va deţine guvernarea de unul singur.Scenariul 3. Cei 15 deputaţi menţionaţi mai sus plus cei trei deputaţi ai PPEM ar urma să se alăture actualei coaliţii de guvernare şi astfel aceasta ar avea majoritate constituţională, ceea ce i-ar permite să opereze schimbări importante la nivelul Legii Supreme. Dar această variantă presupune prezenţa în continuare a liberalilor la guvernare, de rând cu slăbirea poziţiilor parlamentare ale PSRM, PCRM şi PLDM.Scenariul 4. Plecările unor deputaţi din fracţiunile lor ar avea drept scop nu atât consolidarea actualei majorităţi parlamentare cât crearea unei majorităţi ce ar susţine modificarea sistemului electoral prin trecerea la un sistem mixt sau la un sistem uninominal. În actuala configuraţie a Parlamentului, modificarea sistemului electoral nu are nici o şansă, căci PCRM, PSRM şi (cel mai probabil) PL şi PLDM ar vota împotrivă.Scenariul 5. Plecările unor deputaţi din fracţiunile lor ar putea pregăti terenul pentru o eventuală schimbare a Guvernului, mai ales că, în scurt timp, pe ultima sută de metri ar putea intra preconizata reformă a Guvernului, iniţiată încă în luna aprilie a anului 2016. Deşi acest scenariu e combătut tot mai des de reprezentanţii PD, care dau asigurări că actualul Guvern îşi va duce mandatul la bun sfârşit.Pe care din aceste scenarii se va merge, vom vedea în scurt timp. Cert este că ceva va urma. Căci, vorba ceea: nu există fum fără foc, iar toate prezicerile privind cutremurul ce va lovi politica moldovenească la începutul lunii februarie nu pot să nu aibă ceva concret la bază.