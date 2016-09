Scuipătorul în fântâni // Editorial de Val Butnaru

Zilele trecute, am dat, destul de întâmplător, peste o polemică consumată pe o reţea de socializare. Mai mulţi internauţi îl acuzau de trădare pe jurnalistul Nicolae Negru, că despre plahotniucizatul Bogatu nici nu are rost să mai discutăm. Articolele lui Negru în care îl atacă doar pe Andrei Năstase şi, implicit, Platforma DA i-au determinat pe simpatizanţii formaţiunii să-i adreseze cuvinte grele fostului angajat al JURNALULUI. Negru s-a apărat, spunând că asta este opinia lui şi nimeni şi nimic nu-l va face să renunţe la ea.



Nu opinia lui Negru mă interesează acum, ci faptul că el îngână exact ceea ce cântă buhăieşii lui Plahotniuc. Andrei Năstase trebuie să părăsească cursa prezidenţială! Cu orice preţ, Năstase trebuie compromis, distrus şi scos din competiţia electorală!



Ce curios, ce bizar şi ce coincidenţă! – vorba clasicului româno-francez.



Încă o dată, nici măcar această coincidenţă ciudată nu mă interesează. Vom vedea ceva mai încolo cine e mai bun şi cine e mai breaz. Şi cine ar fi trebuit să cedeze. Lucrul la care aş vrea să mă refer în mod special e altul. Nicolae Negru, fost angajat al ziarului „Jurnal de Chişinău” şi al postului Jurnal TV, a insinuat în repetate rânduri că televiziunea noastră e finanţată de Veaceslav Platon. „Nu putem neglija în totalitate această variantă” – a afirmat nonşalant Negru.



Am declarat deschis şi în repetate rânduri că Jurnal TV e finanţat de Victor Ţopa, omul de afaceri stabilit în Germania. Negru ştie foarte bine acest lucru, dar continuă să picure otrava plahotniucistă pentru a compromite televiziunea la care a lucrat. Televiziunea la care a avut o emisiune şi care nu i-a cenzurat niciodată niciun cuvânt! (De altfel, ca şi ziarul „Jurnal de Chişinău”.)



Apropo, de ce şi cum au plecat Negru şi Bogatu de la JURNAL – acesta e un subiect extrem de interesant, despre care vom discuta cu o altă ocazie. Vorba ceea, ţara trebuie să-şi cunoască eroii.



În polemica de care am pomenit, Negru, şi de această dată, se întreba fariseic: de unde provin banii cu care este finanţat Jurnal TV? Nu ştiu dacă i-am satisfăcut curiozitatea cu explicaţiile de mai sus, dar, la rândul meu, am o altă întrebare: da’ de unde provin banii pentru finanţarea „Ziarului Naţional”, actualul loc de muncă, de unde îşi ridică salariul? În condiţiile în care Filat e la puşcărie, cine finanţează această entitate media? Nu l-am auzit niciodată pe Negru să fi pornit vreo investigaţie în această direcţie. Îi sugerăm s-o facă, cât nu e prea târziu!



Negru se declară om onest şi fără cusur. În acest context, mai apare o întrebare simplă: cum de oare un cavaler onest şi fără de prihană, aflând că odiosul Jurnal TV a fost finanţat de odiosul Platon nu-şi face „mea culpa” şi nu sare în sus de revoltă şi ruşine vizavi de propria persoană!? Timp de trei ani omul onest a luat salariul de la Jurnal TV (şi încă vreo 12 ani de la ziarul „Jurnal de Chişinău”), bani proveniţi de la raiderul nr.1 din CSI, şi a tăcut mâlc. Bine, n-a ştiut atunci de Platon, dar a aflat acum! Şi chiar a scris asta! Poate oare un om onest să nu se simtă deranjat de faptul că a încasat bani murdari? Nu-i simte arzând în buzunare ca nişte cărbuni încinşi? Nu-i şopteşte oare conştiinţa incoruptibilă că, în loc să scuipe în fântâna din care a băut apă, ar face mai bine şi ar restitui lovelele criminale odiosului post de televiziune?



Bineînţeles că aşa ar trebui să facă. O va face oare? – iată întrebarea secolului. Oricum, aşteptăm ca jurnalistul Negru să restituie salariul încasat de la Platon în anii aflării la Jurnal TV şi la ziarul „Jurnal de Chişinău”. Nu pot să cred că banii ceia murdari l-ar face mai fericit pe imparţialul şi onestul scuipător în fântânile adevărului.



Până nu se va produce acest eveniment epocal aşteptat cu sufletul la gură, îl putem ignora total pe jurnalistul Negru.