Pahod na Sibiri // Editorial de Val Butnaru

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 16.09.2016 07:02

Ştiaţi că cei mai mari autori de idei năstruşnice pot fi găsiţi doar la Chişinău? De altfel, ca şi cei mai importanţi deţinători de recorduri stupide. Dar şi cei mai mari cascadori ai râsului.



Cum vi se pare ideea demolării cinematografului „Gaudeamus”, recent renovat, în scopul nobil al căutării mormintelor lui Bernardazzi si Shmidt? Morminte? Am auzit bine? Ne întrebăm însă de ce n-ar căuta şi petrol, de-un par iczamplu? Sau diamante, ca în Republica Sud-Africană? Nu-i aşa că ar exista mai multe şanse? Auzi, să demoleze un cinematograf pentru a căuta oseminte!



Un alt cascador al râsului recunoaşte că frecventează corul mixt de bărbaţi şi fete de pe lângă Garajul municipal nr.1 şi că, amestecând votcă cu bere, îi place să cânte „Za Sibiri i za Kavkaz”. Cântecul nu-i de vină că s-a născut în Rusia, iar Unirea aici îi „nipriciom”, a concluzionat filosofic primarul-catastrofă. O fi, nu cutezăm să contrazicem tenorul dramatic municipal, dar ne întrebăm dacă Zina Carabina, bunăoară, ar fi fost primarul Chişinăului şi, respectând tradiţia, ar fi frecventat respectivul cor de pe lângă respectivul Garaj, ar fi cântat şi ea „Treceţi batalioane române Carpaţii”? La urma urmei, cântecul nu-i de vină că s-a născut în România! Rugăm să trimiteţi răspunsurile corecte pe adresa Tantei Liuda.



Un alt mare comic de 200 de centimentri pătraţi a reuşit să adune 30.000 de semnături în doar 3 ore! În comparaţie cu asemenea performanţe Cartea Recordurilor e doar un ghid inocent pentru începătorii timizi.



Dar cu asta nu se termină evoluţia fascinantă a prestidigitatorilor! Comisia Electorală Centrală a inventat o metodă originală de reducere a săptămânii la doar 5 zile. Fără sâmbete şi duminici. Exemplificăm. Să zicem că azi e sâmbătă, zi liberă şi candidaţii nu pot fi înregistraţi, dar CEC-ul declară că azi e zi de luni şi, hopa!, îl înregistrează pe marele comic de 200 de cm2 pe prima poziţie în buletinul de vot!



Tanti Liuda, o altă candidată la fotoliul de preşedinte, ne îndeamnă s-o votăm fiindcă după asta ea va pune în Parlament problema Unirii. În sfârşit, s-a găsit măcar cineva care-şi asumă curajul lichidării unei nedreptăţi istorice! Adevărat însă e şi faptul că nu ne putem dumeri de ce Tanti Liuda, în cei 6 ani de aflare în Parlament, nu şi-a asumat acest curaj? Nu cumva şi dumneaei frecventează corul mixt de bărbaţi şi fete de pe lângă Garajul municipal nr.1?



Dar cea mai haioasă întâmplare s-a întâmplat cu o profesoară din Step-Soci care şi-a permis să-l critice public pe comicul de 200 de cm pătraţi. După critică şi răsplată – doamna s-a trezit cu lumina deconectată la poarta casei. În această situaţie, am fi înclinaţi să-i dăm dreptate primăriei din localitate. În timp ce Comisia Electorală Centrală a anulat din calendar ziua de sâmbătă pentru a-l favoriza pe dumnealui, o profesoară să-şi permită să-l critice chiar pe dumnealui?



În încheiere, să vorbim despre un alt record absolut mondial. În acest an şcolar, din 355 de licee clase de-a 10-a au fost deschise doar în 175 de licee. În acest an şcolar, în clase de-a 10-a au mers cu 3000 de copii mai puţin ca anul trecut. Atât, cu 3000 mai puţin!



Iată ce trebuie să cânte cei care frecventează corului Garajului municipal! Dar nu face nimic! Continuaţi să urlaţi „za Sibiri i za Kavcaz”. La anul, vor fi cu 3000 de liceeni mai puţini în comparaţie cu anul acesta.



Val BUTNARU