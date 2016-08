Dinu Plîngău: Azi a fost ziua în care oamenii au plâns, la propriu

Îmi este complicat să scriu despre ziua de azi, gustul ruşinii, gustul neputinţei astupă durere din gât, nas şi ochi de la gazele ce au fost date în femei, bătrâni, tineri şi copii. Erau copii acolo, nu puteam să cred că ei au făcut asta, am văzut lacrimi şi groază în ochii mamelor cu cărucioare. Nu cred că o să pot adormi azi după ce am văzut cum bătrânii stăteau la pământ de durere, ei au venit acolo pentru că pensia nu le ajunge, pentru că bonul de plată e prea mare, mulţi dintre ei erau pe baricade şi în 91”, în schimb au primit o bâtă şi gaze de ziua lor, de ziua ,,independenţei”S-au cheltuit 30 de milioane pe care noi nu le-am văzut din cauza gardului de 2 metri şi miilor de poliţişti care au blocat jumătate de oraş. Pentru ce? Pentru că suntem prea bogaţi şi nu avem ce face cu banii? Nu ! Dacă vreţi să vedeţi o dictatură poliţienească în carne şi oase, veniţi în Republica Moldova! Nu în zadar în ultima perioadă tot mai mulţi profesori şi studenţi din diferite colţuri ale lumii vin aici pentru a-şi scrie tezele, lucrările ştiinţifice, despre dictatură şi proteste, despre oligarhie şi sărăcie.Mulţi nu ştiu, dar o provocare mai dură din partea conducerii MAI a fost făcută lângă scenă, când la un moment dat, au dat într-o parte barierele şi s-au retras în grabă, provocând mulţimea să iasă în PMAN, unde erau doar dansatori, unde erau copii mici. Au vrut să facă în presă din noi criminali, care au dat buzna peste nişte copii, care au stricat concertul. Nu le-a reuşit, oamenii s-au oprit, iar în momentul în care oamenii au început să se întoarcă, au intervenit în forţă, bruscând, au fost şi haine rupte, şi vânătăi. Provocare era atât de evidentă, că o parte din poliţişti singuri nu au înţeles ordinul de a se retrage şi a lăsa coridor pentru mulţime în PMAN. Ei au vrut nu doar să-şi arate muşchii, să calicească nişte oameni cu gazele lor, dar să aresteze şi să dea vina pe Moscova, învârtind asta prin intermediul canalelor de propagandă cel, care are afaceri cu mafia rusească, care spală miliarde de dolari prin intermediul justiţiei, care la Moscova e pro-Kremlin, iar la Bucureşti, unde are mulţi oameni fideli, spune că va înfăptui unirea. În Piaţă, erau oameni lucizi, patrioţi, unionişti, pro-europeni, dar pe majoritatea nu-i interesează politica, ei au venit pentru că nu se mai poate aşa. Mai mulţi bătrâni strigau că le este foame, un bătrân după ce poliţia a lovit în oameni, s-a pus în genunchi şi plângea, e un cadru pe care nu-l poţi şterge din memorie.Cei care stăteau de partea asta a gardului şi a cordonului, nu sunt oameni pentru că nu au Porsche, nu că nu au, nici nu cunosc ce-i asta, nu sunt oameni pentru că nu au buze umflate sau costume de mii de euro, nu sunt oameni pentru că nu au rude în parlament sau ministere, nu sunt oameni pentru că trebuie să mai lucreze cineva în ţara asta, pentru ca ei să organizeze parade şi să-şi permită luxul în care trăiesc. Nu sunt oameni pentru că poţi lovi în ei, le poţi îngrădi accesul, le poţi călca în picioare drepturile. Nici pentru noi, cei care stăteau fudul pe scenă nu sunt oameni, sunt nişte călăi, nişte sadici.Îmi este greaţă nu doar de cei de la guvernare, mai greaţă-mi este de cei ce îi slujesc, sunt gata să zâmbească fals, să pupe şi să lingă, şi nu contează cui, măcar şi unui psihopat ce a capturat puterea în stat. Sunt mulţi, pe mulţi din ei deja-i cunoaştem, alţii se dau ,,independenţi” şi pupă doar de sărbători, cum ar fi asta, de exemplu. Un lucru aş vrea ca ei să înţeleagă, Plahotniuc nu-i veşnic, toţi cândva vor plăti.De restul umilinţelor nu mai scriu, cum ar fi faptul că accesul în PMAN pentru cei care au semnat declaraţia de independenţă în 91” a fost interzis, despre harta ,,Praznicului” desenată pe asfalt, dar şi despre şi despre simplul, dar perversul fapt că pe scenă erau nişte criminali, pe care unii i-au aplaudat. Ziua de azi, ne-a făcut mai puţin ,,independenţi” decât eram ieri. #NuMăTem Moldovă, la mulţi ani !