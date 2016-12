Călin nebunul // Editorial de Val Butnaru

09.12.2016

Nu ştiu câtă lume este îngrijorată de starea dezastruoasă în care se complace meseria de jurnalist în R.Moldova, eu, însă, urmăresc cu stupefacţie această prăbuşire morală a multor dintre aşa-zişii colegi de breaslă.



Dintre mulţimea de televiziuni, posturi de radio şi portaluri aflate în slujba Căpcăunului, site-ul today.md pare a fi cel mai jegos. Administratorul today.md este Gabriel Călin, omul care i-a atacat în stil banditesc pe toţi criticii lui Plahotniuc – de la politicianul Andrei Năstase până la avocata Ana Ursachi. Ceea ce a făcut acest Călin-nebunul cu avocata Ursachi merită o discuţie aparte.



Zilele trecute, today.md a publicat o ştire în care se spune, citez: „Din imaginile în posesia cărora am intrat, se vede cum Ana îşi fixează utilajul special (o cameră video) între sâni înainte de a se întâlni cu una dintre victimele sale pe care aduna material compromiţător”.



Nu mă întreb de unde un amărât de portal a luat asemenea imagini, mă întreb de ce comunitatea gazetărească n-a sancţionat o asemenea probă de jurnalism? După introducerea pe care am citat-o, Călin vine şi cu deducţii: „La finalul filmuleţului se vede un pat, despre care sursele noastre ne-au declarat că ar fi cel în care s-au filmat mai multe scene fierbinţi. Despre câte persoane au trecut prin albiturile boţite nu putem decât să ne imaginăm, or, potrivit surselor Today, în unul dintre calculatoarele care aparţin Anei Ursachi a fost găsit foarte mult material porno”.



Uite aşa: un pat, aşternuturi boţite, scene fierbinţi, material porno. Dar, credeţi-mă, astea sunt floricele în comparaţie cu finalul oripilant: „Ana îşi folosea în aceste scopuri atât sânii, cât şi o gentuţă care ar fi fost ridicată din apartamentul percheziţionat. Îndemânarea în ale conspiraţiei se trage probabil încă de prin 2001-2002, atunci când, potrivit ziarului de investigaţie ACCENTE, Ana aducea clienţilor săi din puşcărie telefoane mobile pe care le întroducea în vagin”.



Da, anume aşa scrie în „ştire”. Încă o dată mă întreb cum poate fi pedepsit un post tv pentru un decalaj de opt minute în favoarea unui candidat proeuropean, iar o ştire scrisă de un ziarist-ginecolog obsedat să treacă neobservată? Toţi tac, de parcă nu s-a întâmplat nimic grav.



În afara faptului că a depus la Bruxelles documente care-l incriminează pe Căpcăun, nu ştiu care este o altă vină a Anei Ursachi. Ştiu însă că aşa ceva nu este admisibil să scrii. Nici în Kongo, nici în R. Moldova. Nu cred că „organele competente” se vor autosesiza dacă n-au avut această comandă, nu cred că un Consiliu al Presei va reacţiona dacă a tăcut până acum, nu cred că cititorii revoltaţi vor ieşi în stradă să protesteze. Nu cred nici măcar că femeile se vor simţi ofensate şi vor spune ceva pe marginea subiectului preferat al discriminării de gen. Nu cred că există vreo forţă în lumea asta care să-l facă să roşească pe jurnalistul-ginecolog. Singura mea speranţă este familia lui. Vreau să ştiu dacă soţia lui Gabriel Călin împărtăşeşte acest demers „ziaristic”. Vreau să ştiu dacă şi copiii sunt mândri de isprava tatălui lor.



Vreau să ştiu dacă familiile celorlalţi şefi de portaluri şi televiziuni care au preluat ştirea lui Călin consideră că este ok acest mod de a-ţi face meseria.



Intuiţia îmi spune că nici soţia lui Gabriel Călin, nici familiile celorlalţi jurnalişti, numele cărora le voi trece în revistă altă dată, nu sunt de acord ca taţii lor să se ocupe de asemenea porcării. Şi dacă nu sunt de acord, rămâne să le spună.



Val Butnaru