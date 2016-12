Era lui Dodon

De vineri, 23 decembrie, a început era lui Igor Dodon, noul preşedinte al R. Moldova, validat de către Curtea Constituţională, nerecunoscut de aproape jumătate din populaţia ţării sau cel puţin de alegătorii care au participat în turul doi de scrutin. Nerecunoscut de acea parte a societăţii care în aceşti 25 de ani a luptat pentru păstrarea istoriei poporului român din care facem parte, pentru promovarea valorilor europene şi a principiilor democratice.Nu mă refer aici la politicienii/guvernările aşa-zis pro-europene de până acum, care au profanat aceste valori (unii dintre ei plătesc acum cu vârf şi îndesat pentru ceea ce au făcut, alţii urmează). Mă refer la acea parte a societăţii care îşi pune speranţele într-o viaţă mai bună, în respectarea valorilor umane, în funcţionarea instituţiilor statului şi a celor de drept.Dar în schimb, ce avem în cele câteva zile de când Igor Dodon a venit la Preşedinţie. Dispute şi artificii legate de limba română, drapel.În campanie electorală, Igor Dodon promitea de la televizor că primul lucru pe care îl va face dacă ajunge preşedinte este să îi pună pe hoţii care au furat miliardul să întoarcă banii. Dar între timp, priorităţile s-au schimbat. Primul lucru pe care l-a făcut noul preşedinte este să înlocuiască limba română cu limba moldovenească pe site-ul preşedinţiei. Apoi, a scos drapelul UE de pe clădirea preşedinţiei.În ritmul acesta, probabil se va ajunge la schimbarea drapelului de stat, pentru că e prea asemănător cu cel al României. Imnul de stat cred că va rămâne neschimbat atâta timp cât se vorbeşte despre „limba noastră” fără a specifica despre faptul că este „limba română”.A doua iniţiativă, despre care vorbea în campanie Igor Dodon, este reluarea parteneriatului cu Federaţia Rusă, „pentru a reveni cu exporturile noastre în Rusia”. Rogozin a venit la Chişinău în toiul nopţii, dar despre deblocarea exporturilor către Rusia nu am auzit nimic.A treia iniţiativă se referea la „introducerea Istoriei Moldovei în şcoli şi lupta cu cei care lichidează statalitatea Moldovei – unioniştii”. Păzea, aici e mai mult de lucru, decât un simplu decret prezidenţial. Nu înţeleg cum anume are de gând noul preşedinte să introducă istoria Moldovei în şcoli atâta vreme când nu are nicio prerogativă în acest sens. Poate doar dacă va fi numit în funcţie la Educaţie un alt ministru (în urma reformei guvernamentale), cu aceleaşi viziuni ca ale lui Dodon.Între timp, despre frauda bancară, despre faptul că cetăţenii urmează începând cu 2017 să întoarcă miliardul furat, noul şef al statului nu spune nimic. Tace şi uită de promisiuni.