Scrisoare deschisă procurorului Harunjen // Editorial de Val Butnaru

Sursa: Val Butnaru Foto: jurnal.md 16.12.2016 06:07

Domnule Procuror General, vă scriu în legătură cu un subiect extrem de important pentru toată societatea şi pentru dumneavoastră, personal. Am citit pe reţelele de socializare mai multe detalii privind relaţiile dumneavoastră din trecut cu cetăţeanul Serghei Iaralov, implicat în omorul unor oameni de afaceri, dar nu despre asta am vrut să vă scriu. Să lăsăm aceste lucruri pentru mai târziu, pentru investigaţiile care abia urmează să fie efectuate. Acum, despre altceva e vorba.



Zilele trecute, în R. Moldova, a izbucnit un nou scandal de proporţii. De data aceasta dimensiunile lui sunt cu mult mai mari decât ale celui de la Pădurea Domnească. Vorba e că au apărut martori care au prezentat probe şi au declarat public că cetăţeanul Constantin Botnari, zis „Borsetka”, mâna dreaptă a cetăţeanului Vladimir Plahotniuc, este implicat în acţiuni de şantaj şi imixtiune în procesul urmăririi penale a lui David Davitean, fost cumnat al killerului Vitalie Proca.



Prin interpuşi, Constantin Botnari a şantajat familia Davitean să obţină de la Vitalie Proca o declaraţie în care acesta ar „mărturisi” că nu-l cunoaşte pe Vladimir Plahotniuc şi că nu are nimic în comun cu el în asasinarea bancherului Gorbunţov.



Domnule Procuror General, vreau să-mi spuneţi dacă întrezăriţi în acest fel de relaţii o componentă de tip mafiot-interlopă? Vreau să mai ştiu dacă acţiunile cetăţeanului Constantin Botnari, zis „Borsetka”, nu cad sub incidenţa Codului penal? Mă mai intreb ce veţi întreprinde în legătură cu acest scandal care abia ia amploare? Veţi emite o ordonanţă de urmărire penală pe numele cetăţeanului Constantin Botnari?



Apropo, ar fi interesant să aflăm, odată şi odată, în ce condiţii a intrat dânsul în posesia lotului pe care şi-a construit Casa Albă de Basarabia şi chiar a mai şterpelit o bucată de pădure din preajmă? Mă refer la faptul că numitul Botnari a avut ambiţia să-şi ridice un palat care să semene cu Casa Albă de la Washington. Bine, reşedinţa preşedinţilor SUA a fost construită pe banii contribuabililor americani, dar casa lui Borsetka pe ce bani a fost ridicată? Sau să lăsăm acest subiect pentru mai târziu? Să înţeleg că va exista un dosar separat pe această faptă?



Domnule Procuror General, aş vrea să mai ştiu dacă veţi investiga acţiunile şi faptele omului care stă în umbră? Spun asta, fiindcă este greu de presupus că „Borsetka” a acţionat de capul lui. Urmărindu-l în puţinele lui apariţii publice, am tras concluzia că acest om n-a fost şi nu va fi niciodată vioara întâi. El a fost născut pentru a executa ordine. Revedeţi orice imagini video şi veţi observa că el întotdeauna stă cu un pas în urma lui Plahotniuc. Aşadar, cine a ordonat ca mai întâi să fie arestaţi membrii familiei Davitean, iar apoi să-i şantajeze ca să obţină declaraţia respectivă de la Proca?



Încă un amănunt, domnule Procuror General. Nu vi se pare straniu că „Borsetka” a cerut de la Proca să „recunoască” faptul că nu-l cunoaşte anume pe Plahotniuc? De ce nu pe şeful legislativului Candu? Sau pe şeful PD, Lupu? De ce nu pe un ministru sau pe un deputat? De ce anume pe Plahotniuc nu-l cunoaşte? Dacă, în realitate, Proca nu l-ar fi cunoscut pe Plahotniuc, ce rost ar fi avut să soliciţi de la el o asemenea „mărturie”? E un nonsens!



Şi un ultim aspect, domnule Procuror General. Încercând să muşamalizeze scandalul, predecesorul dumneavoastră, Valeriu Zubco, s-a comportat porceşte în cazul Pădurea Domnească şi a zburat din post. Sper să nu scape doar cu atât. Cum credeţi, care va fi soarta dumneavoastră în cazul în care ancheta din Marea Britanie şi România îl va inculpa pe Plahotniuc pentru omorul lui Gorbunţov? Nu sunt specialist în materie, dar amintiţi-mi dumneavoastră, vă rog: ce spune Codul penal despre inacţiune? Să nu fie, cumva, vorba de complicitate, ducă-se pe pustii!



Val Butnaru