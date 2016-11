La ce e gata Igor Dodon, doar să devină preşedinte? // Dumitru Alaiba

VIDEO

Doi ani în urmă, Iohannis spunea ”Decât să fiu un mârlan, mai bine pierd”. Dodon este mai mult ca ok să fie un mârlan, doar ca să câştige.În a doua parte – un sumar de 15 întrebări nerăspunse, pe care ar trebui să insistăm cu toţii în această ultimă campanie.„Aceasta este cea mai murdară campanie pe care am văzut-o vreodată”. În fiecare campanie auzim aceste vorbe şi, probabil, ele întotdeauna sunt adevărate. Cu fiecare campanie, în loc să evoluăm în cultura politică, degradăm. Este şi cazul acestei campanii.Pe de o parte, înspre Dodon sunt aruncate întrebări la care el nu a răspuns deja de o lună.Întrebări despre trecutul său glorios, care îl leagă fix de Plahotniuc. Întrebări despre averile sale şi cheltuielile mult peste ceea ce a declarat oficial. El are un stil de viaţă pe care nu-l poate justifica prin venituri oficiale. De unde bani? Asta e întrebarea noastră justificată. Nu e atac la persoană, nu sunt minciuni. Sunt întrebări care cer răspunsuri.Pe de altă parte, din partea taberei lui Dodon, există murdărie, dezinformare şi minciună.Atâta greaţă, atâta PR negru, atâta josnicie în metodele şi tehnicile electorale, nu am văzut chiar niciodată. PR negru în campaniile noastre a existat dintotdeauna. Autori anonimi care bagă rahat. Acum însă există o deosebire. De data asta autorul e mai mult decât cunoscut. E una când arunci pe internet un filmuleţ în timpul parlamentarelor (când ai o mulţime de partide care concurează între ele şi deci arată unul spre altul cu degetul când e vorba de vreo dezinformare, vreun filmuleţ sau vreo broşură) şi e alta când ai doar doi candidaţi.Când într-un lift sunt doi oameni şi unul din ei ”strică aerul”, toţi cei prezenţi ştiu cine a făcut-o. Minciuni cu refugiaţi sirieni, LGBT, ”râsuri galbene”, masoni şi alte aberaţii. Ele toate duc fix spre tabăra electorală a lui Dodon. Să strângă din umeri cât vor, dar, logic, beneficiarul este şi comanditarul. Aceste metode mârşave ne spun un singur lucru – Dodon ar face orice doar ca să ajungă preşedinte.El este gata să-şi vândă şi mama doar ca să ajungă în fotoliu. Asta sugerează acţiunile sale de până acum.Pe sfârşit de campanie, avem foarte multe întrebări pe care Dodon aşa şi nu le-a răspuns.Sunt întrebări la care Dodon este obligat să răspundă. Este un candidat la preşedinţie cu şanse reale. El trebuie să ofere toate răspunsurile alegătorilor pentru că accederea într-o asemenea funcţie, cum e obişnuit în ultimul timp, prin uşa din spate, va compromite în continuare credibilitatea instituţiilor din acest stat. Oamenii, atât cei ce-l iubesc, cât şi cei ce-l urăsc, trebuie să vadă că el nu are de ce se teme în trecutul său. Un vot primit din minciună este un vot furat.Simplific câteva întrebări mai jos. Sunteţi cu toţii încurajaţi să i le puneţi. Fie la întâlniri cu alegătorii, fie la conferinţe de presă, fie pe facebook – lui sau susţinătorilor săi. Intraţi în discuţii deschise şi insistaţi pe răspunsuri expres. Am băgat şi nişte video, multimedia. Sunteţi mai mult decât încurajaţi să arătaţi acest articol celor ce au de gând să-l voteze pe acest escroc corupt. Să rabde 10 minute, să privească, după asta să se mai gândească o dată dacă va vota cu Dodon.Cine a stat în spatele companiei intermediare la achiziţia curentului electric din Ucraina, în 2008, când Dodon semna un contract nou, din cauza căruia în câteva luni facturile la electricitate s-au scumpit cu 30%?De unde lua bani pentru călătoriile cu avionul lui Plahotniuc în 2010? El a achitat pentru acest serviciu, sau a primit un cadou (adică, mită) de la Plahotniuc? Daca le-a achitat unde este factura?De la cine anume primeşte bani din Bahamas pentru finanţarea partidului? Există dovezi clare că finanţarea vine din offshore, iar proprietarul acelei companii este necunoscut publicului. CEC îl protejează şi nu îl elimină, deşi e clară finanţare din exterior. Dodon să răspundă, cel puţin, cine este proprietarul acelei companii offshore? Cine i-a dat banii?Campania se termină şi aşa şi nu ne-a explicat ce a făcut ca să nu permităprivatizarea Hotelului Codru, în folosul aceluiaşi Plahotniuc? Unicul lui răspuns câţiva ani la rând – a scris o scrisoare către Voronin.O scrisoare? E suficient? Asta e tot ce poate face un Ministru al Economiei când vede că statul riscă să fie prejudiciat cu 16 mln EURO? A existat scrisoarea asta în general? Până când nu o arată, nu merită crezut pentru că minciuni a spus suficiente.Ce anume a întreprins Dodon urmare a indicaţiei lui Voronin către Dodon, Lupu şi Greceanii, drept răspuns la nota aia elaborată de Reidman, în care acesta solicita relaxarea reglementărilor de pe piaţa financiară, ca să putem atrage prin această ţară bani de origine dubioasă? Adică să putem spăla bani murdari, ceea ce s-a şi întâmplat de la Magnitsky încoace. Anume acea scrisoare a declanşat câteva modificări în legislaţie ce au şi permis ulterior spălările de bani prin jurisdicţia noastră. A semnat ceva? A dat vreo indicaţie? A promovat vreo modificare legislativă? Sau a ignorant nota?Ce anume s-a întâmplat în doar trei luni din decembrie 2011 până în martie 2012 că, iniţial declara că nu va vota un preşedinte propus de alianţă, pentru ca să voteze pentru Nicolae Timofti? Şi cum s-a întâmplat că în anul următor partidul a crescut ca pe drojdii, fiind vizibilă o finanţare excelentă? Asta, afară de casa procurată în acelaşi an.Cum anume a primit un credit extrem de ieftin de la banca lui Plahotniuc şi cum iese că la toţi se revizuiesc ratele la credite, iar la Dodon – nu? Cum se numeşte asta, dacă nu mită? Şi de ce a minţit despre faptul că rata dobânzii în 2013 era 9%, dacă noi ştim că era 13%?Care anume a fost motivul din care nu a votat pentru demisia lui Plahotniuc din funcţia de vice-speaker în 2012, deşi la începutul campaniei se bătea cu pumnul în piept că socialiştii votează contra tuturor, pentru demisia tuturor? A luat apă în gură după ce a apărut acest video.De ce a permis, în timpul în care era Ministru al Economiei, edificarea monopolului de export al metalelor (”Metalferos”) – unul din proiectele vestite ale lui Plahotniuc? Voronin i-a dat indicaţie, sau el a trebuit să lobeze în faţa lui Voronin acest proiect? Sunt doar două opţiuni.Aceeaşi întrebare despre exportul de carne.Câte scheme de corupţie a distrus din Ministerul Economiei timp de trei ani? Câte a construit?. Să revenim la acel video unde sare ca ars în faţa lui Plahotniuc. Este vestit deja acel video.A fost prins cu minciuna când a încercat să îndruge că mergea să-l salveze pe Ceban de la bătaie. Ceban stătea fix alături. Să mai încerce o explicaţie. Să răspundă ce anume s-a întâmplat atunci, pentru că Ion Ceban stătea lângă el, nu sărea la bătaie. Aşa şi nu a oferit o explicaţie la această scenă, unde relaţiile de vasalitate se văd ca în palmă – orice specialist în limbaj non-verbal o să confirme.Să explice în timp de 5 minute pe ce anume trăieşte. Doar câteva elemente de care ştim noi. Aici o galerie cu imagini. Venit de aproximativ 250 mii lei pe an în 2015.Rata la bancă de 18 mii lei pe lună (aşa zice el).Doi copii la liceul Prometeu – liceu privat.Avioane private câte 18-20 mii euro.Ceasuri luxoase – cu siguranţă nu la preţul de 300 de lei.Vacanţe (din pozele de facebook – două pe an cu toată familia), maşini, proprietăţi.Cât plăteşte pe facturile de la casă – 160 metri pătraţi, totuşi? Trăieşte în frig şi întuneric pentru că economiseşte?De unde, totuşi, bani? Banală întrebare pentru Republica Moldova, dar totuşi. Eşti politician, vrei să fii primul om din ultimii aproape 20 de ani ales direct de popor – fii bun şi răspunde întrebărilor. Arată că nu ai ce ascunde. Arată că meriţi acest post. Arată că eu aici şi în alte articole, mint, inventez şi speculez. Ai doar o modalitate să o faci. Să răspunzi clar şi răspicat.Cum explică neagresiunea holdingului media a lui Plahotniuc faţă de el? De ce nu auzim întrebările de mai sus de la ”experţii şi analiştii” de la Publika TV? Cum se întâmplă că, în special în turul doi, atât televiziunile lui Dodon, cât şi televiziunile lui Plahotniuc vorbesc într-un glas? Cum se întâmplă că noi, cei ce ”facem campanie pe facebook şi trebuie să ieşim de pe facebook” nu mai deosebim între trollii PD şi trollii PSRM?Să răspundă clar şi răspicat – va face, sau nu va face vreodată alianţă cu Plahotniuc? Nu abureli cu ”nu în actualul parlament”. Dacă e împotriva oligarhilor, dacă e convins că Plahotniuc este răul cel mare din această ţară, să spună dacă va bate palma vreodată cu el pentru a face coaliţie, sau nu? Şi ce garanţii ne dă că de data asta îşi va ţine cuvântul, nu şi-l va călca în picioare ca şi în trecut.Şi întrebări mai sunt. Dar o să mă opresc aici pentru că lumea îmi spune că scriu texte prea mari.Şi un ultim video. Un top 5 din cele de mai sus.