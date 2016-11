Diaspora, treceţi Prutul!

Diaspora - acest cuvânt e pe buzele tuturor în ultimul timp, în special, după alegerile din 13 noiembrie. Evident, mai bine era pe ordinea de zi a CEC-ului şi a Parlamentului cu mult înainte, dar nu-mi fac iluzii că am fi cetăţenii unui stat normal, cu guvernare bine intenţionată vizavi de poporul care a ales-o. E cât se poate de cert, că diaspora a fost ignorată cu bună intenţie, căci tocmai de acolo aveau să vină cele mai multe voturi pentru schimbare, pentru reformare reală şi scoaterea din captivitatea oligarhică a Republicii Moldova.Acolo, în Spania, Italia, Anglia, Portugalia, SUA etc. concetăţenii noştri ar fi votat Maia Sandu. Şi au făcut-o cu prisosinţă, doar că de departe nu toţi cei care au venit la secţiile de vot. Şi nu pentru că ar fi avut alte preferinţe, ci pentru că nu au fost lăsaţi să-şi exercite dreptul la libera alegere. Aşa cum, la 25 noiembrie, cetăţenii din ţară nu au avut acces la şedinţa de judecată în cadrul căreia au fost examinate contestaţiile moldovenilor din diaspora.Cordon viu în jurul Judecătoriei Centru! De cine se teme onorata instanţă?! De ce banii publici sunt irosiţi pentru restricţii ilicite?! Reiese că noi plătim ca să ne fie încălcate drepturile elementare... Bun, ăsta e un „of” mai vechi şi se referă la mai toate domeniile de care ţin şi alte drepturi ale noastre demult încălcate şi răz-încălcate... pe banii noştri.Nu cred în faptul că cei 143 de moldoveni stabiliţi în străinătate, care au atacat în judecată hotărârile CEC cu privire la contestaţiile privind votul din diaspora, vor găsi dreptate în instanţele din RM. Ar fi prea frumos ca justiţia noastră să conteste rezultatele alegerilor prin care Dodon va deveni preşedinte şi va numi în funcţia de procuror general un slugoi de-al lui Plahotniuc. Totuşi, în eventualitatea unor reforme în sistemul electoral, s-ar impune stringent nişte amendamente substanţiale în ceea ce priveşte alegerile în diaspora: excluderea limitei (nefondate prin studii recente) de doar 3000 de buletine de vot per secţie de vot, includerea unor soluţii alternative de vot, aşa cum s-a făcut şi în România (votul prin corespondenţă, de ex.), revizuirea (mărirea) numărului secţiilor de vot deschise în străinătate conform unor date total depăşite, culese „după ureche” şi, probabil, altele.Modificările acestea ar contribui la participarea plenară a moldovenilor din diaspora la procesul electoral, e cât se poate de limpede. Asta o înţelege şi Plahotniuc, tocmai de aceea nu le va accepta. Dar, asta nu înseamnă că acesta nu va atenta la Codul Electoral. Se aude deja că îşi doreşte ca jumătate dintre deputaţi să fie aleşi nominal, adică să-i fie obedienţii taciturni, ca să nu zic muţi. Are preşedinte, are guvern, îşi asigură şi parlament în eventualitatea ca Maia Sandu şi Andrei Năstase vor reuşi să acumuleze un număr important de voturi în următorul scrutin... Mă întreb aşa... retoric, chiar nu are ac cojocul ăsta?! Diaspora, trecem Prutul sau cum acolo?