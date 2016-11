Ce să faci în cazul în care consideri că alegerile din Republica Moldova nu au fost libere şi corecte?

a) Comisia Electorală Centrală

b) Ombudsmanul

c) Deputaţi în Parlament

d) ONG-urile pentru drepturile omului

e) Instanţa de judecată

f) Candidatul

e) Organizaţii internaţionale

f) Forme de protest paşnic

În ultimul timp văd petiţii online tirajate de activişti pentru a cere anularea rezultatelor alegerilor prezidenţiale de duminică. Pentru ei, cred, e o modalitate de a forma nişte baze de date cu potenţiali susţinători, iar pentru tine ar fi o formă de slacktivism (când eşti şi lenos şi preocupat de binele ţării).Ce poate face un cetăţean simplu pentru a protesta cu un oarecare impact juridic?Destul de multe în Moldova. Desigur că mai puţine de la introducerea semnăturii electronice pentru că până la ea orice e-mail era considerat petiţie. Acum e mai greu, dar, totuşi, nu imposibil.Deci, ce poţi face?Să fim sinceri, majoritatea e activă doar pe facebook. Ceea ce nu este neapărat rău pentru că multe organizaţii internaţionale sunt sensibile la mesajele de pe reţelele de socializare.Astfel, puteţi lăsa pe următoarele account-uri de twitter un mesaj de tipul:”Please investigate the massive violations in the Moldovan Presidential elections #moldovaelections2016”Şi altele relevante la care singuri v-aţi gândit. Ştiu că nu sunteţi activi pe twitter, dar e mult mai eficient decât facebook-ul în aşa cazuri. În cazul ideal, #moldovaelections2016 va deveni trending pe twitter şi oamenii vor vrea să afle ce se întâmplă la noi.Sper că aţi depus o contestaţie pe loc. Dacă nu, aveţi câteva soluţii de plângere/contestare valabile.Doamnei Alina Rusu,Preşedinte al Comisiei Electorale CentraleDe la (Nume, Prenume)(Adresa, date de Buletin)PetiţieSubsemnatul(a), ________________ am semnalat următoarele încălcări în cadrul secţiei de votare ___, localitate ________, raion _________:1. Descrieţi pe scurt încălcările. Puteţi să nu consultaţi Codul Electoral, sunt obligaţi să o facă ei.2.3.Nu am semnalat neregularităţile pe loc din cauza________.Rog examinarea prezentei petiţii în regim de urgenţă.Data SemnăturaPână să mă criticaţi că nu va avea efect pentru că ei nu le examinează decât dacă sunt depuse pe loc, trebuie să înţelegeţi că e un mecanism de presiune publică şi veţi putea publica textele în cauză pe net. Acolo ele ar putea fi preluate de jurnalişti şi impactul va creşte.Dacă aveţi semnătură sau buletin electronic, le puteţi depune online. Dacă nu, adresa e:Chişinău, Strada Vasile Alecsandri 119 (MD 2012). Puteţi să treceţi pe la ei sau să trimiteţi o scrisoare recomandată (vreo 12 lei, dacă nu greşesc).P.S. nu uitaţi să publicaţi pe reţelele de socializare petiţia şi răspunsul.P.P.S. dacă sunteţi slacktivişti şi nu aveţi bani de scrisori recomandate, trimiteţi un e-mail la info@cec.md.Noi avem aşa o instituţie minunată care are grijă de drepturile noastre. Nu ştiaţi? Să ştiţi!Ombudsmanul raportează la diferite instituţii internaţionale şi e obligat să vă ajute. Un fel de ”avocat al poporului”. Şi aici e mai simplu, iată link-ul: Scrie ombudsmanuluiPuteţi să contribuiţi chiar dacă sunteţi slacktivişti.Textul de sus e valabil şi pentru ombudsman.Mai ţineţi minte că aţi votat nişte partide să vă reprezinte în Parlament? Le puteţi scrie şi lor. Cred că cei din fracţiunea PSRM nu vor reacţiona, dar restul, mai ales că au nevoie de voturile voastre în doar doi ani, ar putea să reacţioneze. Textul de mai jos e doar un exemplu:Doamnei Alina Zotea,Deputată în Parlamentul Republicii MoldovaDe la (Nume, Prenume)(Adresa, date de Buletin)PetiţieSubsemnatul(a), ________________ am semnalat următoarele încălcări în cadrul secţiei de votare ___, localitate ________, raion _________:1. Descrieţi pe scurt încălcările. Puteţi să nu consultaţi Codul Electoral, sunt obligaţi să o facă ei.2.3.Nu am semnalat neregularităţile pe loc din cauza________.Rog formarea unei comisii parlamentare de anchetă asupra corectitudinii procedurii de vot.De asemenea, rog iniţierea unui proiect legislativ pentru eliminarea plafonului de 3000 de buletine de vot pentru secţiile de votare din străinătate.Data SemnăturaAdresa:Parlamentul Republicii MoldovaBd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 105, mun. Chişinău. MD-2073Pentru slacktivişti:contact@alinazotea.mdEi sunt mai democratici, cred că îi puteţi contacta şi telefonic şi prin e-mail.Vă recomand să luaţi legătura cu Promo-Lex. Ei au şi monitorizat alegerile şi sunt o organizaţie credibilă.Adresă: bd. Ştefan cel Mare 127, MD-2004, Chişinău, MoldovaMail: info@promolex.mdTelefon:+ 373 22 450024+ 373 22 492684+ 373 22 449626Dacă aţi depus contestaţia pe loc şi nu vă satisface soluţionarea acesteia, Vă puteţi adresa în instanţă, cu asta vă poate ajuta un avocat, ombudsmanul sau un ONG pentru drepturile omului.Dacă sunteţi nemulţumiţi, cel mai degrabă că aţi votat Maia Sandu şi puteţi raporta neregularităţile la adresele:Partidul Acţiune şi Solidaritateadresa: Chişinău, str. A. Mateevici, 31Mail: unpaspentrumoldova@gmail.comTelefon: +373 78999800Sunt sigur că telefonic nu e cel mai bine, dar alegeţi voi.După ce se strâng suficiente date, candidatul perdant şi/sau societatea civilă ar trebui să se adreseze la organizaţiile internaţionale relevante începând cu Consiliul Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului şi până la Consiliul Europei. Petiţiile individuale pot merge doar după epuizarea căilor de atac naţionale.Aici nu vă lăsaţi provocaţi şi vedeţi ce spun liderii în care aveţi încredere. Protestele spontane pot fi însoţite de provocaţii şi nu vor duce la rezultatele scontate.Sper că v-a fost util, dacă mai aveţi idei, scrieţi în comentarii.