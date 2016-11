Jurnalistul Ion Terguţă: „Republica Moldova s-a ales cu altceva decât a votat; Am luat o mare ţeapă”

Sursa: jurnal.md Foto: Europa Liberă 15.11.2016 12:47

Republica Moldova s-a ales cu altceva decât a votat. La numai câteva ore de la anunţarea câştigătorului am înţeles că am luat o mare ţeapă. După o campanie axată pe lupta anticorupţie şi antioligarhică, unde Plahotniuc a fost urna de gunoi în care s-a aruncat din toate părţile, Igor Dodon şi-a făcut cunoscut adevăratul program de preşedinte. Federalizarea Republicii Moldova, creşterea prerogativelor preşedintelui, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Euroasiatică, elaborarea unei noi constituţii, denunţarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Şi prioritatea imediată – demisia ministrului apărării Anatol Şalaru. Afirmaţiile sunt făcute de preşedintele ales luni, 14 noiembrie 2016, pentru posturile ruse de televiziune.



Intenţiile lui Igor Dodon sunt cât se poate de serioase. La sfârşitul lunii decembrie va avea deja o întâlnire cu preşedintele rus Vladimir Putin. Acest lucru a fost convenit ieri şi făcut public chiar de Igor Dodon. Adevărat că nu cunoaştem încă dacă această vizită va fi una oficială, fără să ştim dacă se va reuşi inaugurarea noului preşedinte. Interesant este că la sfârşitul luni decembrie se va cunoaşte şi numele noului preşedinte al pretinsei RMN. Să nu vă mire faptul dacă această vizită (întrevedere) va avea loc in trei şi va avea ca rezultat un proiect rapid de soluţionare a diferendului transnistrean. Igor Dodon îşi anunţă ca obiectiv pentru soluţionarea acestei probleme anul 2017.



Un an în care ar trebui să se producă şi alte lucruri importante pentru Republica Moldova. Organizarea unui referendum consultativ privind aderarea la Uniunea Euroasiatică şi creşterea prerogativelor preşedintelui. O agendă încărcată. Mult peste limitele obişnuite.



Este evident că Igor Dodon vrea să impună Republicii Moldova unui blitzkrieg. Rezultatul ar fi crearea unui stat federativ cu o noua Constituţie. Întrebarea este dacă toate aceste modificări urmărite de Igor Dodon se pot produce la foc automat, sau e nevoie de o perioadă de respiro între ele? Ce am în vedere? Decizia privind federalizarea Republicii Moldova ar avea nevoie cel puţin de dezbateri largi în societate, şi de ce nu, chiar de un referendum. Deja prea multe. Trei pentru un singur an. Dezbaterea publică ar putea fi ocolita însă prin comasarea lor. Prindeţi ideea? E o repetare a situaţie din alegerile deja consumate. Discutăm una - votăm alta.



Federalizarea Republicii Moldova este totuşi o prioritare. O nouă Republica Moldova cu votanţii din est şi sud poate decide orice. Sper că va-ţi prins şi aici. Am avut o repetiţie cu demonstraţie la 13 noiembrie. Elementele unui război hibrid sunt evidente. Republica Moldova a fost atacată prin proprii săi cetăţeni. Riscurile războiului convenţional (dacă există în general ) vor fi eliminate instant. Demisia ministrului Anatol Şalaru este prima în lista priorităţilor noului preşedinte. Şi asta pentru că, atenţie – este un sacrilegiu să ceri retragerea trupelor ruse din raioanele de este ele ţării. Tot atunci vor fi developate şi adevăratele relaţii între PSRM şi PD, ultimul urmând să aleagă în fostul partener PL şi potenţialul - PSRM.



Republica Moldova aşa cum a existat ea timp de 25 de ani este pe cale să dispară. Din nefericire, acesta este votul nostru din 13 noiembrie. Ceea ce nu au reuşit să rezolve politicienii şi electoratul, va rezolva natura cu de la sine putere. Când o uşă se închide, undeva se deschide o alta. Igor Dodon va declanşa energii pe care nimeni nu le bănuieşte.





Ion TERGUŢĂ