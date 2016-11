„Maia Sandu - un candidat fără averi furate, bănci jefuite, hoteluri privatizate, milioane în offshore; Moldovenii trebuie să se mobilizeze şi să demonstreze că ei sunt stăpânii RM, nu oligarhii”

Totuşi în R. Moldova s-a produs o minune - peste o jumătate de milion de moldoveni au votat-o în turul întâi pe Maia Sandu. Un candidat fără bani, fără televiziuni, fără resurse administrative, care a îndrăznit să se ridice împotriva oligarhilor şi a sistemului lor banditesc.



Un candidat în care lovesc perfid toată scursura josnică şi dezgustătoare: politicienii corupţi şi mincinoşi, lacheii de la curtea puterii, nulităţile, secăturile şi rataţii din politică, râmele de serviciu din buzunarele milionarilor, mercenarii din mass-media.



„Maia Sandu - un candidat care nu are averi furate, bănci jefuite, hoteluri privatizate, conturi de milioane de dolari în offshore; Moldovenii trebuie să se mobilizeze şi să demonstreze că ei sunt stăpânii RM, nu oligarhii”



După atâţia ani de prăbuşire morală a clasei politice, iată, vedem, că a apărut un candidat care nu are averi furate, bănci jefuite, hoteluri privatizate, conturi de milioane de dolari în off-shore-uri. Un candidat care s-a ridicat pe ruinile propriei ţări şi a strigat sistemului oligarhic şi mafiei: ajunge să vă bateţi joc de oameni, ajunge să distrugeţi viitorul a milioane de cetăţeni! Cei disperaţi şi neîncrezători în propriile forţe, ar trebui să se convingă că strigătul Maiei Sandu nu este un strigăt în pustiu, iar drept dovadă sunt cei peste o jumătate de milion de votanţi, care au susţinut-o şi care o vor preşedinte. Acum a venit momentul să conştientizăm cu toţii că bătălia cea mare se va da pe 13 noiembrie, când cei aproape trei milioane de alegători vor trebui să se mobilizeze, să participe masiv la vot şi să demonstreze că nu banda de oligarhi şi politicieni corupţi sunt stăpânii R.Moldova, ci poporul.



După un sfert de veac de experimente falimentare şi căutări zadarnice, am ajuns la cea mai încâlcită răscruce. Născut de Mişcarea de Eliberare Naţională, visul nostru de libertate şi dreptate a fost confiscat şi profanat de vechea şi noua nomenclatură instalată la putere - o adunătură lacomă şi şmecheră de profitori, care a jefuit bogăţiile republicii, a sărăcit enorm populaţia şi a făcut averi necinstite de miliarde. Tot ce a avut mai rău societatea moldovenească, s-a scurs în această veche şi nouă nomenclatură de la putere, care la rândul ei, încă de pe timpul lui Voronin, a construit sistemul corupt şi oligarhic de astăzi, preluat apoi de-a gata de către “democraţii miliardari”, după alegerile din 2009. Din scutecele murdare ale acestui sistem criminal au ieşit oligarhii, cei care au furat miliardele din sistemul bancar şi au confiscat instituţiile statului.



Înainte de a se duce la votul din 13 noiembrie, alegătorii trebuie să ştie că Igor Dodon este emblema şi produsul acestui sistem criminal, autorul şi profitorul schemelor mafiotice care l-au făcut milionar, în timp ce au sărăcit sute de mii de familii. Deşi îşi ascunde cu străşnicie averile, milioanele şi biografia, din valurile de minciuni cu care a acoperit Moldova se vede palatul privat cu mai multe etaje din Chişinău, hotelul “Codru” pe care l-a “dăruit” stăpânului Plahotniuc cu 160 de milioane mai puţin decât preţul real, afacerile grase din scumpirea gazelor şi energiei cu 30 de procente, din monopolurile asupra cărnii, peştelui, metalelor etc., organizate încă de pe timpul când era ministrul economiei şi vice-prim-ministru al R. Moldova.



Mai are rost să ne mai întrebăm de ce oare declaraţia publică a lui Voronin că Dodon a luat mită 3 milioane de euro pentru votul din martie 2012 nu a fost contestată în judecată?!… Oricât ar minţi şi ar încerca să se prezinte altul decât este în realitate, Igor Dodon reprezintă plenar sistemul corupt şi oligarhic şi va face tot ce îi stă în puteri să protejeze sistemul care l-a născut. Merită să mai atenţionăm alegătorii că, în făţărnicia sa fără margini, cu permisiunea stăpânului său, din când în când, Igor Dodon se preface că îl critică pe tartorul oligarhiei moldoveneşti, dar numai pentru a înşela oamenii şi a ascunde că el este arma secretă şi adevăratul proiect al lui Plahotniuc la funcţia de şef al statului.



În fine, cetăţenii moldoveni trebuie să-şi asume răspunderea pentru votul lor şi să suporte consecinţele în cazul în care un extremist ca Igor Dodon ar ajunge în funcţia de şef al statului. Iar aceste consecinţe vor fi deosebit de grave: cei săraci vor deveni şi mai săraci, iar cei bogaţi şi mai bogaţi. Corupţia se va extinde şi va paraliza în profunzime instituţiile statului şi societatea. Justiţia va deveni şi mai coruptă şi va proteja doar banda de la putere, nu cetăţenii. La comanda unor rogozini, în slugărnicia sa, Igor Dodon va încerca lichidarea R. Moldova prin federalizare şi prin scoaterea în afara legii a peste un milion de moldoveni unionişti. Agonia lui nu se va opri aici: va izola R. Moldova de Ucraina pe care deja a atacat-o pe la spate, va declanşa un război rece împotriva României, va anula Acordul de asociere cu Uniunea Europeană şi îi va lipsi pe moldoveni de dreptul de a circula fără vize în Europa şi în Ucraina vecină. În scurt timp, Igor Dodon va transforma R. Moldova într-un butoi de pulbere, într-o ţară sfâşiată de conflicte interne, de explozii sociale, fiindcă doar prin asemenea crime împotriva propriului popor, va asigura păstrarea sa la putere, a lui Plahotniuc şi a mafiei care ruinează şi sărăceşte ţara. Pentru a nu trăi această nenorocire şi distrugere a R. Moldova, alegătorii nu trebuie să voteze marioneta Moscovei şi a bandiţilor – Igor Dodon. E mult mai uşor să preîntâmpini un rău decât, mai apoi, să îţi iroseşti viaţa în căutarea soluţiilor de a te vindeca de el.



Trăim cel mai dramatic timp din ultimul sfert de veac. Se dă o luptă pe viaţă şi moarte între Plahotniuc şi popor, între mafia organizată şi cetăţenii liberi, între trecut şi viitor. Dodon e doar o unealtă în mâna criminalilor şi a hoţilor care au furat miliardul. A venit clipa să dăm dovadă de solidaritate şi de unitate, să transmitem parola zilei – Maia Sandu – de la om la om, de la casă la casă, de la sat la sat, de la oraş la oraş, îar în ziua de 13 noiembrie, să ne facem dreptate prin vot, să spunem adio lui Dodon şi mafiei pe care o reprezintă această marionetă. Prin votul nostru solidar vom demonstra că stăpânul R. Moldova este poporul, nu banda jefuitorilor.



Fiţi încrezători: împreună cu Maia Sandu vom învinge!





Alecu Reniţă



Alecu Reniţă (n. 8 noiembrie 1954, Abaclia, Basarabeasca) este un jurnalist si politician proeuropean din Republica Moldova. Fost disident anticomunist inainte de 1989, a fost deputat în perioada 1990-1994. Este directorul revistei ”Natura” si presedintele de onoare al Miscarii Ecologiste din Moldova.