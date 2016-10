Detaliile (in)vizibile din cel mai proaspăt sondaj de opinie

Sondajul de opinie aşteptat în special de liderii, partidele şi alegătorii dreptei proeuropene (cel care urma să introducă o claritate anume privind posibilul candidat unic la prezidenţiale), la prima vedere, nu a răspuns la principala întrebare la care urma să răspundă: Cine trebuie să fie candidatul unic? Or, Maia Sandu şi Andrei Năstase (PAS şi PPDA) se pare că merg mână în mână la majoritatea capitolelor importante.La concret, Andrei Năstase şi Maia Sandu împart locurile doi şi trei la capitolul încrederea cetăţenilor în politicieni – 16%; aceeaşi doi politicieni împart locurile doi şi trei în preferinţele alegătorilor când e vorba de alegerile prezidenţiale – 13%; tot ei, dar deja împreună cu Dumitru Ciubaşenco, sunt candidaţii la Preşedinţie cu cel mai mic anti-rating – 10-12%; PAS şi PPDA împart locurile doi şi trei în preferinţele alegătorilor în cazul alegerilor parlamentare – 12% etc. Adică, e un fel de simetrie politică aproape perfectă.Sunt departe de gândul de a favoriza pe unul din cei doi politicieni sau pe una din cele două formaţiuni politice, dar nu pot trece cu vederea anumite detalii, care mi se par importante prin prisma evenimentelor politice prin care urmează să trecem în scurt timp, dar şi în viitor. Iar aceste detalii se pare că vorbesc în favoarea PPDA şi a lui Andrei Năstase.Astfel, potrivit aceluiaşi sondaj, Platforma DA este pe locul doi printre formaţiunile politice (10%), care, în opinia cetăţenilor, poate soluţiona cu cel mai mare succes problemele economice cu care se confruntă Republica Moldova. Pe acelaşi loc doi Platforma DA este şi la capitolul formaţiuni politice ce pot soluţiona cu cel mai mare succes problemele politice ale Republicii Moldova – 10%. PPDA este pe locul doi (10%) şi la capitolul cele mai apropiate idei de cetăţenii Republicii Moldova.Există şi câţiva indicatori care nu fac faţă societăţii noastre, ce se pretinde a fi una democratică, şi care, în opinia mea, poartă un caracter vădit discriminatoriu. Dar, în cazul nostru concret, totuşi, aceşti indicatori vorbesc în favoarea lui Andrei Năstase. Astfel, în postura de politician ideal, 52% din respondenţi au spus că ar prefera un bărbat şi doar 11% o femeie. În acelaşi timp, 54% au spus că preferă ca politicianul să fie căsătorit, iar 53% – ca el să aibă copii, iar aceasta iarăşi o dezavantajează evident pe Maia Sandu. Repet: aceşti indicatori nu fac faţă unei societăţi ce se pretinde democratică, dar ei nu pot să nu fie luaţi în calcul atunci când încercăm să facem anumite calcule politice cât de cât exacte.Acestea sunt doar câteva detalii la care am dorit să atrag atenţia cu riscul de a fi acuzat că avantajez PPDA. Dar aceste lucruri trebuiesc spuse dacă vrem să ne orientăm corect în ecuaţia politică a alegerilor prezidenţiale, dar şi atunci când facem anumite previziuni politice de viitor.