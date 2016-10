Plecarea lui Timofti

Înainte să părăsească funcţia de preşedinte al ţării, domnul Timofti a sem­nat decre­tele pen­tru pro­mul­ga­rea mai mul­tor legi, prin­tre care şi cea prin care milioanele furate din cele trei bănci (Banca de Eco­no­mii, Uni­bank şi Banca Soci­ală) sunt puse pe „ume­rii” cetă­ţe­ni­lor R. Mol­dova. Dacă stau să mă gândesc mai bine, acesta va fi pesemne singurul lucru legat de domnia lui Timofti pe care oamenii şi-l vor aminti peste ani. Că altceva ce să-ţi mai aminteşti? Nimic notabil domnul Timofti nu a făcut, dacă trecem cu vederea călătoriile în străinătate, încasarea salariilor, mai mari decât ale învăţătorilor, şi odihna la Condriţa.Deunăzi câţiva miniştri au vorbit despre legea asta cu punerea milioanelor furate în cârca cetăţenilor ca despre o mare performanţă şi bucurie, ca despre o necesitate care va mişca sori şi stele. Cică datorită acestei legi vor curge gârlă spre noi granturile. Am aflat că nimic periculos nu e, că de fapt nici un cetăţean nu are nimic de întors, că impozitele vor rămâne aceleaşi, că deja nişte milioane au fost recuperate, că totul e OK. Era cât pe ce să lăcrimez. Cât de grijulii sunt guvernanţii, cât de clarvăzători. Ei pe toate le ştiu şi le rezolvă! Îi asculţi şi aproape că începi să crezi că ciordirea banilor din bănci a fost o mană cerească. Rămân totuşi la părerea că datoria asta de stat pe care şi-o asumă guvernul e un fapt rău. Rămân la părerea că banii aceştia, care vor fi întorşi băncilor, puteau fi folosiţi pentru nişte proiecte sociale. Rămân la părerea că hoţii nu trebuie să huzurească, ci să întoarcă ei banii şi să fie pedepsiţi.Să revenim însă la plecarea domnului Timofti. Am avut un preşedinte şters, care a făcut mai curând figuraţie decât a fost un autentic pol al puterii. Ar fi bine să ştim câţi bani ai contribuabililor a înghiţit această instituţie timp de 4 ani, cu consilierii ei, şi să vedem dacă aceste cheltuieli au generat o activitate pe măsură. Dar se pare că şi fără o mare analiză lucrurile sunt clare.Alţii vor acum să urce în fotoliul de preşedinte în locul domnului Timofti. Alţii vor să cheltuiască banii contribuabililor. Pentru ei e vital să obţină funcţia de şef al statului. Dar oamenii ce vor avea de câştigat de pe urma venirii unui nou şef care le va cheltui banii?