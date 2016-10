Câteva cuvinte despre „priorităţile” lui Dodon

Dacă aţi citit postarea asta şi postarea asta, atunci prezenta postare n-o să fie decât o recalibrare. O să punem rapid cap la cap, a câta oară, ceea ce spune şi ceea ce face Igor Dodon. Dacă nu le-aţi citit, chiar vă îndemn să o faceţi.O să ne uităm rapid la programul electoral al lui Igor Dodon. Ce promite că va face el. Are trei priorităţi. O să încep cu desertul.Prioritatea 3. Relaţii de prietenie cu Rusia. Protejarea Ortodoxiei.Să spui vrei relaţii de prietenie cu Rusia e ca şi cum ai spune că vrei pace pe pământ. Desigur că noi cu toţii asta vrem! Dodon vrea discuţii geopolitice. Şi totuşi, de la această temă Dodon nu câştigă. La aproape zece ani de oportunism geopolitic, atunci când şi-a schimbat orientarea în funcţie de climat, s-a adăugat un ultim epizod când Dodon promite prietenie şi cu vestul. Adică, Dodon ne asigură că va fi prieten şi cu unii şi cu alţii. O cealaltă parte a absolut aceleiaşi medalii a fost formulată în articolul (doar) semnat de Plahotniuc în Politico: ”Noi putem să fim pro-Vest fără a fi anti-Rusia”. Cam…acelaşi lucru, nu cumva?Şi a doua parte – preferata mea. Protejarea Ortodoxiei. Pentru că biserica şi religia trebuie să fie una din top 3 priorităţi de pe masa preşedintelui unui stat declarat laic în Constituţie (apropos, programele electorale pot fi cumva anticonstituţionale?). Nu o să comentez nimic la această promisiune electorală, pentru că este una deşartă. Cu acelaşi succes poate promite protejarea pinguinilor din Antarctida. El ce va face în calitate de Preşedinte? Îl va include pe Mitropolit în Consiliul de Securitate?O să las aici iată poza asta, pentru a sublinia ce e zis (sus şi tare) şi ce e făcut (pe sub masă) de Dodon şi tabăra lui. Materie primă pentru a susţine această teză vedeţi la linkurile de la începutul articolului.Da. Atunci când sari în apărarea ortodoxiei şi a valorilor creştineşti, mai bine asigură-te că eşti curat ca lacrima. Pentru că apelezi la oamenii pentru care religia contează mult în opţiunea electorală, mai vezi o dată cele zece porunci şi verifică de nu cumva ai încălcat vreo una. Să răspundă clar Dodon – a furat vreodată de la stat sau nu? Să privească într-o cameră de luat vederi şi să le spună alegătorilor săi.Prioritatea 1. Statalitate. Neutralitate. Identitate moldovenească. Cu asta promite că se va ocupa un preşedinte ales de popor. Cu statalitate, neutralitate şi identitate. Pentru că asta e problema reală a oamenilor. Încă o prioritate deşartă. Nu ştiu ce sondaje au citit strategii şi consultanţii lui Igor Dodon de cred că asta este una din trei probleme ale oamenilor cu care merită să intri în alegeri. Personal citesc cu totul alte sondaje care identifică alte probleme ale oamenilor: corupţia, lipsa oportunităţilor, sărăcia, economia deplorabilă, lipsa infrastructurii de bază, injustiţia, iresponsabilitatea guvernanţilor, etc.Prioritatea 2. Economie puternică. Dreptate socială.Părerea mea – unica prioritate despre care am putea discuta argumentat. Şi totuşi, dacă ne uităm la trecutul său, nu Dodon este cel ce trebuie crezut când spune că va construi o economie puternică şi o dreptate socială. Pentru că, fiind ministru al economiei, a avut mari ”succese” la capitolul economie puternică. Vedeţi tabelul de mai jos (sursa – Biroul Naţional de Statistică).În timp ce Dodon, în calitatea sa de ministru al economiei se ocupa cu implementarea schemelor în beneficiul lui Plahotniuc, economia se ducea de râpă – an de an. Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, în 2009 erau cu aproximativ 8 mii de întreprinderi mai multe care angajau cu 35 mii mai puţini oameni. Deducem că Dodon nu a avut drept prioritate crearea locurilor de muncă, creşterea veniturilor, atragerea investiţiilor. Iar întreprinderi participante în scheme, intermedieri de export şi reexport, firme-căpuşă şi alt fel de intermediari, nu creează locuri de muncă, ci doar rente pentru beneficiarii schemelor.Dodon se laudă cu câţiva investitori ce au venit, dar nu ne arată imaginea generală. Da, au venit câţiva investitori, dar net economia a fost dusă de râpă. Pentru că, atunci când te adresezi oamenilor, părerea mea, economia înseamnă în primul rând locuri de muncă. Nu PIB per capita, datorie publică sau stabilitate macroeconomică. Locurile de muncă şi salariul pe care îl primesc este primul indicator al oamenilor despre cum merge economia. Ceea ce ţine oamenii acasă, ceea ce îi opreşte din a pleca în alte ţări, sunt locurile de muncă plătite decent. Şi Igor Dodon a distrus 35 mii locuri de muncă în doar trei ani. Nu m-ar deranja prea mult dacă nu s-ar declara în spoturile sale economist competent care vine să ne salveze economia. Trecutul său arată cum vede Dodon o economie puternică şi o dreptate socială.Şi la final. Voturile lui Dodon sunt bazate pe minciună. Am ajuns recent la concluzia că un vot bazat pe minciună e un vot furat. Iată metoda prin care vrea Dodon să ajungă preşedinte. Minţindu-şi alegătorii. Daţi să-i încurcăm iţele, să încercăm să ne mobilizăm şi să nu-i permitem să fure voturi. El nu va rezista presiunilor încă o lună. Noi abia începem întrebările, iar lista e tot mai mare.