În SUA, la Chicago, moldovenii vor vota corect

De ceva vreme, cei rămaşi acasă îmi tot spun că au explodat preţurile în Republica Moldova, viaţa omului simplu devenind de la o zi la alta o povară. Dar o povară era să trăieşti în ţara noastră şi acum un an, şi doi, şi trei, şi zece.Când am plecat peste hotare, adică cu vreo trei sau patru ani în urmă, credeam că viaţa moldoveanului a ajuns la extremele răului. Acum însă îmi dau seama că acest rău nu are limite…, iar proporţiile sale sunt determinate de nesimţirea celor care ne conduc, ne amăgesc, ne fură… Stau şi mă mir cât de indulgent e moldoveanul, cât de răbdător, cât de iertător, cât de nu ştiu cum. Iar, pe de altă parte, mirarea îmi e şi mai mare când mă uit la clasa noastră politică. Cât de ipocrită, hoaţă şi nesimţită e. Politicienii moldoveni au noroc că populaţia noastră este creştină şi nu una musulmană. Mare noroc mai au târâturile din fruntea ţării noastre. Mare de tot. Că în caz contrar…Ne resemnăm şi zicem că Dumnezeu îi va pedepsi. Dacă vom aştepta pedeapsa divină, atunci vom muri de foame şi de umilinţă nu doar noi, ci şi copiii şi nepoţii noştri. Ne bucurăm şi noi aşa din paşte în paşte când zdohneşte câte o năpârcă comunistă sau, fie ea şi democrată, dar ce folos?! Pentru că bucuria noastră este doar de-o clipă, spre deosebire de bucuria lor, care durează decenii întregi, luându-ne de proşti şi ţopârlani în tot acest răstimp.Ei fie. E săptămâna alegerilor, acesta fiind unul dintre motivele din care am decis să scriu acest articol. În lista mea de „prieteni” pe facebook am o mulţime de adepţi ai lui Lupu, cum îi mai zic mulţi dintre moldoveni. Ăştia sunt mai îndoctrinaţi decât dodoniştii sau comuniştii. Mulţi dintre ei, am observat, pe bune cred că Lupu va face Moldova să înflorească. Mă neghiobilor, dacă aţi uitat, Lupu a fost preşedinte-interimar al Moldovei mai bine de un an şi ceva. A făcut ceva memorabil? E un om paşnic şi un pic prezentabil, dar nu visaţi cu ochii deschişi. Pentru că fiecare vot dat lui Lupu, este un vot pentru Plahotniuc. Prin urmare, nu Lupu va fi preşedintele nostru, ci Plahotniuc – unul dintre cele mai odioase personaje din peisajul politic moldovenesc.Deşi sunt unionist, iar Ghimpu este şi el unionist, îl urăsc din tot sufletul pe acest nemernic. Am observat că nu doar eu am aversiune faţă de acest specimen. În ultimele zile mai toate întâlnirile lui Ghimpu cu alegătorii se termină cu scandal. E şi firesc. El, la fel ca ceilalţi avortoni politici, aşteaptă ca lumea să-i aducă osanale şi să-l aprecieze pentru binele făcut ţării. Ce bine ai făcut, jigodie?! Lumea este moartă de foame, iar tinerii fug care şi pe unde apucă ca să câştige o bucată de pâine. Tu, Ghimpule, păpuşă a lui Plahotniuc, măcar ştii câte mii de tineri, membri ai Partidului Liberal, care au crezut în tine, au abandonat ţara din cauza sărăciei? Nu ai făcut nimic pentru ei, aşa cum nu a făcut nici Lupu, nici Dodon, nici Voronin, nici Filat, nici nimeni altul. Mi-e scârbă de aceste gunoaie cu aspect de om. Şi nu sunt unicul. Aproape toată lumea vă urăşte, iar cei care vin la întrunirile pe care le organizaţi, vin mai mult cu forţa. Cine îşi are sau a avut părinţii angajaţi la stat, ştiu bine cum aceştia sunt sau au fost forţaţi să se prezinte la întâlnirile cu reprezentanţii partidelor. Lumea vă detestă, animalelor! De-aţi muri chiar azi, lumea ar striga de bucurie. S-ar apropia de sicriele voastre şi v-ar scuipa în faţă. Şi-ar şterge picioarele de mutrele voastre nesuferite. De la ’90 încoace ne tot amăgiţi, iar acum, în campania electorală, aşteptaţi ca lumea să vă creadă? Da? Moldoveanul nostru este mai mult mort decât viu, de foame, şi voi dodonilor, lupilor, ghimpilor etc., vreţi ca lumea să se lase cumpărată de promisiunile voastre? De-aş fi Dumnezeu pentru o zi, aş crăpa pământul ca să-nghită parlamentul exact în clipa în care sunteţi cu toţii în sala de şedinţă, pezevenchilor…Veniţi în SUA, la Chicago şi încercaţi să-i convingeţi pe imigranţii moldoveni să vă voteze. Veniţi, nesimţiţilor! Vă vor fugări cu furcile şi cu topoarele de-aici.Îmi e milă de puţinii adepţi care v-au mai rămas şi care mai cred în aberaţiile debitate de gurile voastre spurcate.Treziţi-vă, naivilor! Nu mai înghiţiţi gogoşii lui Dodon, ai lui Lupu, Ghimpu, Leancă sau Laguta.. Apropo, dragi moldoveni de la Chicago şi de prin împrejurimi, ne întâlnim duminică la vot. Să nu lăsăm canaliile să-şi urce fundurile pe tronul ţării noastre.De îndată ce am terminat acest articol, am aflat că Marian Lupu s-a retras din cursă anunţându-şi sprijinul pentru Maia Sandu. Maia Sandu însă, a declarat că lui Plahotniuc i-a fost frică de faptul că votul oamenilor va arăta cât de puţină susţinere are candidatul puterii, Marian Lupu… Astfel, PD a hotărât să-şi spele imaginea prin a declara acest sprijin fals pentru mine. Cu acest măr otrăvit, Plahotniuc vrea să-l ajute, de fapt, pe Dodon”.Articol semnat de Nicolae Ciobanu