De ce, de fapt, se retrage Marian Lupu?

Spaţiul public tocmai a fost zguduit de o ştire bombă –Cică ar fi o „decizie strategică, bazată pe responsabilitate politică, pe analize sociologice şi expertize profesionale, care are la bază un obiectiv important – de a sprijini ajungerea în funcţia de preşedinte a unui om care va continua proiectul european”. Prostii. Praf în ochi şi show ieftin, nimic altceva.Sunt câteva scenarii, echivalent valabile, care stau la baza acestei decizii, într-adevăr strategice, dar niciunul n-are nicio legătură cu raţionamentele de interes naţional, proiect european sau lupta împotriva tancurelor ruseşti.Dacă vă amintiţi, a mai făcut-o şi anterior, când declarase într-un interviu că ar sprijini-o în turul 2. Ştiind că murdăreşte orice atinge, marele coordonator, asistat de celebrii piarişti americani, vrea să inducă în eroare electoratul anti-guvernamental, încercând s-o transforme pe Maia dintr-un luptător cu regimul într-un candidat al mafiei oligarhice de la guvernare. Un gen de diversiune, pentru ca alegătorii să se dezamăgească în ea, crezând că Maia ar fi intrat în cârdăşie cu mafia. Situaţie care, evident, l-ar avantaja pe Igor Dodon, care urmează să fie perceput ca singurul reprezentant al opoziţiei, ultimul lider al protestatarilor rămas în cursă, căreia îi revine misiunea nobilă de a lupta cu mafia de la guvernare.Pentru a nu aduce ţara în faliment şi a avea cu ce plăti pensiile şi salariile, PD-ul nu avea altă soluţie decât să-şi sacrifice candidatul, să amâne preluarea controlului absolut asupra ţării prin capturarea funcţiei de preşedinte, dar în schimb să se menţină la guvernare şi să deblocheze investiţiile.Astfel, întrucât participarea lui Lupu în alegeri avea să arate cât de mizerabil este, de fapt, procentul real (nu acel desenat în sondaje) al susţinătorilor săi, pentru a nu se face de ruşine, PD-ul a ales să-l retragă pe Lupu, rămânând totuşi în joc cu alte marionete, cotate cu şanse mult mai bune de a accede în turul 2.Toate bune şi frumoase, doar că oamenii sunt mai deştepţi decît îi crede Plahotniuc şi vor şti cum să trateze acest gest populist şi manipulator, pentru a vota fără frică, cum cred ei de cuviinţă. Calea ireversibilă a lui Plahotniuc spre puşcărie tocmai a devenit şi mai scurtă. Iar întretimp PD-ul nu are decât să se şteargă la fund cu strategiile sale disperate de pseudo-susţinere.