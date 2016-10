Cât plătim pentru electricitate şi de ce?

Ce ai face dacă, prin lege, ai fi obligat lunar să ieşi afară şi să dai foc la o bancnotă de 20 sau 1.000 de lei, în funcţie de venitul pe care îl ai?Sau, călătorind cu troleibuzul, ai plăti 50 de bani mai scump, doar pentru că şoferul sau taxatorul ar vrea să îşi cumpere apartament? Cam de ce nevoile personale ale unui om ce îţi oferă un serviciu public trebuie să fie problema şi, mai ales, cheltuiala ta?Există un bun de care nu ne putem lipsi – energia. Electricitatea, gazele naturale, combustibilul. Energia e indispensabilă etalonului de calitate a vieţii din secolul 21; fără energie însăşi fundaţia unei economii este imposibil de imaginat. Energie Moldova nu produce, deci cumpărăm din afara ţării. Când vorbim de electricitate, din 4 miliarde kWh pe an, 80% vin exterior.Şi pentru că avem mulţi demnitari care se comportă asemenea şoferului ce nu va mişca un deget până nu îşi pune în buzunar acei 50 de bani metaforici, avem o problemă… şi o cheltuială.Nu o să discutăm despre toată piaţa energetică. O să discutăm despre electricitate.Piaţa de electricitate în Moldova are o valoare anuală de 6,07 miliarde lei. Atâta valorează facturile noastre, ale tuturor, pe an.Gândeşte-te cam cât plăteşti pe lumină. Unii plătesc 100 lei, alţii 3.000 lei. Calculează cam cât ai plătit pe facturi la electricitate în ultimii opt ani. Şi dacă ai putea primi cel puţin 10% din toată nota pe 8 ani înapoi, bani care, presupunem, i-ai plătit în plus, ce ai face cu banii?Antreprenorii plătesc şi mai mult. Un restaurant care are echipamentele pe electricitate nu scapă fără 15 mii lei pe lună pe electricitate. Cheltuielile pe electricitate la un supermarket pot ajunge şi la 30 de mii de lei.Iar dacă ne referim la producţie, unde ai utilaje sau alte instalaţii ce funcţionează pe electricitate, costurile cresc şi mai mult.Dacă am reduce aceste costuri, banii economisiţi ar putea ajuta antreprenorii să creeze ceva locuri de muncă în plus, sau să îşi extindă afacerea investind în echipament modern, inclusiv eficient din punct de vedere energetic. Asta înseamnă o competitivitate mai mare a întregii economii.Pentru că cifrele trebuie puse în context, am luat un consum convenţional lunar de 200 kWh ca să vedem ce proporţie dintr-un salariu mediu cheltuie pe electricitate un consumator individual din diferite ţări.