Maia Sandu: Femeia intră în ring şi loveşte cu eleganţă şi pasiune

A vorbi despre Maia Sandu în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova presupune a discuta despre o persoană relativ nouă pe arena politică autohtonă.Aceasta rămâne ca şi mai înainte un exempu de competenţă politică în stil occidental, mizând pe declaraţii tranşante şi explicite. Dar acel poker-face, ce o caracteriza acum 3-4 ani, a fost înlocuit de o faţă nouă, vădit împrospătată şi care emană o cu totul altă energie. Retorica Maiei Sandu îşi însuşeşte atent, dar sigur o nouă dimensiune, cea a atacului. Aşa încât două calităţi definitorii ale acestei persoane apar într-o cu totul altă lumină – fermitatea şi pasiunea pentru ieşirile permanente din zona de confort.Maia Sandu este, cu toate acestea, un candidat vulnerabil şi nu pentru că e femeie, ci pentru că nu se grăbeşte să adere la parametrii tipici doamnelor din acest domeniu. Facem o retrospectivă imaginară prin ultimii 10-15 ani cu scopul de a repera femeile care s-au remarcat în politicul moldav. Cum arată ele? Doamne ”solide” (a se citi trupeşe sau măcar voinicuţe), neapărat căsătorite, de preferinţă mame, purtând, de obicei, costume deux pieces. Ne-am obişnuit să le vedem mereu coafate parcă special pentru şedinţele Parlamentului sau Guvernului. Unele dintre ele au apărut în vizorul mass-media tocmai pentru slăbiciunea faţă de garderobe, accesorii şi maşini mult prea luxoase. Paradoxal, dar în ţara care a ajuns să se remarce pe plan internaţional ca simbol al sărăciei şi delapidărilor fabuloase, nu eşti luat în serios dacă nu arăţi serios. Valabil cu atât mai mult pentru femei.Maia nu se poate lăuda cu niciunul dintre toate aceste elemente obligatorii. Călcâiul lui Ahile pentru Sandu rămâne statutul ei social. Da, convenţiile democratice contemporane, o carieră politică remarcabilă, diplomaţia care se vrea unisex, mişcările feministe ajunse la cote maxime – toate luate la un loc riscă să pălească în faţa argumentului-beton mioritic ”Una care nu-şi poate face ordine în propria viaţă n-are ce căuta în fruntea ţării”. Cazul declaraţiei scandaloase făcute în primăvara acestui an de secretarul general al Organizaţiei de Femei a PDM e doar un exemplu. Şi nu numai femeile practică să fie dure în raport cu doamnele necăsătorite. În cadrul emisiunii ”Eu vreau să fiu preşedinte” din 17 octombrie, reprezentantul lui Igor Dodon a insistat în mod vădit să i se adreseze liderului PAS cu ”domnişoara Sandu”, chiar dacă această titulatură nu este recomandabilă în raport cu o femeie ce a depăşit vârsta de 30-35 de ani, indiferent de statutul ei civil, nici în cadrul întâlnirilor oficiale şi nici în documentele scrise. Greu de crezut că Ion Ceban nu este la curent cu această normă etică elementară.Făcând abstracţie de cotele din sondaje, de combinaţiile posibile din, oficial, probabilul tur II al alegerilor, liderul PAS nu s-a încadrat în cursa pentru prezidenţiale. Ea duce, în fond, o altă luptă, pe care a declanşat-o mai demult, de bună voie – lupta cu preconcepţiile.Păcatele cele mai grele ale unui politician sunt cele pentru care el este nevoit să răspundă în faţa propriilor simpatizanţi. Nu apartenenţa la un Guvern sprijinit inclusiv de comunişti şi condus de un prim-ministru fără diplomă, nu colaborarea cu PLDM, asociat inevitabil cu furtul miliardului, nici măcar probabilitatea de a fi susţinută de SUA nu sunt marile provocări ale acestui candidat. Pentru oricare dintre ceilalţi prezidenţiabili, există o versiune simetrică a păcatului. ”Maia Sandu a închis şcolile şi a pus camere de luat vederi la bacalaureat” – acesta a fost un moment de cotitură din cariera politică.Au fost decizii cu care se va asocia încă multă vreme Sandu. În timp se coc aceste reforme drastice, care au supărat profesorii rămaşi fără lucru şi au isterizat părinţii lipsindu-i, practic, de orice şansă de ”a-şi ajuta copilul la BAC”. Iar zilele trecute fosta Doamnă Ministru al Educaţiei a susţinut o conferinţă de presă alături de studenţii lipsiţi de dreptul de a vota la locul de studii. Dincolo de comunicarea atitudinii politice, momentul ţine loc de replică ascunsă, dată acelor părinţi. Or, aceşti studenţi sunt, în fond, liceenii de ieri, care, iată, au susţinut examenele de bacalaureat.Titlul de candidat comun de dreapta îi aduce Maiei Sandu o parte din imaginea lui Andrei Năstase. Chiar dacă s-au susţinut reciproc la protestele din PMAN, tărăgănarea în luarea acestei decizii importante şi lăsarea ei pe ultima sută de metri au mai pus piper. Faptul de a fi anunţat despre luarea deciziei printr-o transmisie în direct pe Facebook e şi el explicabil, având în vedere noile tendinţe de comunicare în mediul online. Dar au făcut-o stângaci şi au stârnit replici peiorative.Surprizele pe ultima sută de metri a maratonului pentru prezidenţiale sunt un lait-motiv al liderului PAS. În cadrul emisiunii amintite mai sus, Sandu a avut o prestaţie ţipătoare dacă o raportăm la tot ce am văzut şi auzit de la ea până acum. Emoţionată (lucru pe care nici nu a încercat să-l ascundă), montată pe argument, dar n-a ezitat să ironizeze, neobişnuit de energică, a ajuns să ridice vocea atunci când contracandidatul a ridicat tonul. Dezbaterea nu a adus un învingător. Dar a venit ca un soi de promoţie pentru telespectatorul care se mai întreba cum poate fi Maia Sandu la furie. Da, a arătat că e vie şi că îi plac jocurile pe muchie de cuţit. Inevitabil, ratingul Maiei Sandu va înregistra fluctuaţii după această apariţie.Nu, pe 17 octombrie Maia Sandu nu a fost intransigenta Margaret Thatcher. Deşi, tactic, Sandu a avut de câştigat prin felul în care şi-a asumat unele lovituri, pe care tot ea le-a şi provocat. Bila albă, cea mai grasă, i-aş da-o pentru fraza ”Da, sunt responsabilă pentru tot ce s-a întâmplat în educaţie!”. Prin contrast, în contextul acelui ”du-te – vino” din replicile domnilor Sîrbu şi Ceban, momentul a fost unul memorabil.