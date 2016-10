Intruşii din alegerile prezidenţiale din Moldova

Priveam ieri un reportaj despre o manifestaţie publică organizată în cinstea sportivilor din Marea Britanie care s-au întors cu medalii de la Olimpiada de la Rio de Janeiro. Mai bine zis reportajul era despre un incident ce a avut loc în cadrul acestei manifestaţii şi care a fost numit „amuzant” de cei ce au realizat reportajul. Iar incidentul a constat în faptul că trei tineri, îmbrăcaţi în costume ce le imitau pe cele ale sportivilor olimpici şi având medalii la gât (după cum au recunoscut ulterior erau nişte suvenire-imitaţii pe care le-aui cumpărat de undeva), au reuşit să se strecoare în autobusul sportivilor şi au făcut, împreună cu aceştia, un tur de onoare prin oraş, fiind aclamaţi de mulţime. Ştiţi cine i-au deconspirat? Nu sportivii adevăraţi sau poliţiştii, ci jurnaliştii ce reflectau acel eveniment. Iar după ce au fost deconspiraţi, tinerii au recunoscut, cu un aer nevinovat, că au vrut şi ei să se simtă campioni măcar pentru puţin timp.Veţi întreba ce are acest caz cu alegerile prezidenţiale din Moldova? Are şi încă multe. Or, în această campanie electorală avem şi noi mai mulţi intruşi. Avem candidaţi care au nu au nimic în comun cu politica adevărată şi cu interesele poporului, dar care vor să se simtă şi ei importanţi măcar pentru ceva timp. Anume pe dorinţa unora dintre ei de a se simţi importanţi au şi jucat cei ce stau în spatele lor şi care i-au împins în faţă în speranţa că intruşii vor reuşi să „rupă” o parte din voturile candidaţilor adevăraţi. Aceşti intruşi au fost îmbrăcaţi în haine frumoase, li s-a aninat câte o medalie de gât şi au fost aruncaţi în lupta pentru funcţia de Preşedinte. Numai că, dacă în cazul intruşilor britanici a fost vorba de ceva ce i-a amuzat pe toţi, în cazul nostru nu e de glumă. Or, intruşii pot avea o influenţă nefastă scrutinului în general, ei fiind elemente de manipulare şi dezbinare, un fel de arme de atac folosite împotriva competitorilor oneşti.Da, intruşii noştri au reuşit, în mare parte, să păcălească opinia publică. Da, acum ei se amuză şi îşi umflă pieptul de mândrie, simţindu-se şi ei importanţi printre adevăraţii campioni. Da, pe lângă faptul că se amuză şi se simt importanţi, mai fac şi un ban. Da, unii dintre ei, care se vor dovedi a fi mai abili în derutarea electoratului, vor continua să se implice în politică şi în continuare (mai bine zis, vor fi implicaţi şi tot cu acelaşi scop ca şi acum). Dar, toate acestea nu schimbă esenţa problemei – sunt intruşi, ce nu au dreptul să poarte veşmântul pe care l-au îmbrăcat, iar medaliile de la pieptul lor sunt false.Dar cine-i va deconspira? În Marea Britanie această misiune a revenit presei. Dar, în Marea Britanie există presă în adevăratul sens al acestui cuvânt. În Republica Moldova există presă liberă, dar aceasta reprezintă doar o mică parte din ceea ce se defineşte ca presă în general. Pentru că şi presa noastră abundă în intruşi. Va reuşi în aceste condiţii puţina presă cu adevărat liberă să-i scoată la apă curată pe intruşii din alegeri, făcându-şi astfel datoria faţă de cetăţeni? Vom vedea…