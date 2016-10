Maia Sandu contra unui lup cu coada între picioare

Coruperea alegătorilor se face frontal de către unii candidaţi prin diferite forme şi metode. Astfel, furând din buzunarele cetăţenilor, guvernanţii încearcă să le acorde ceva milă tot din banii lor.Spectacolul, care încearcă să-l joace Marian Lupu, în goana electorală pentru preşedinţia statului, devine una de o obrăznicie fără limite. Una este foarte clar, frica de a pierde alegerile a devenit una, atât de mare, încât Marian Lupu îşi pierde ordinea acţiunilor în învălmăşeala evenimentelor.De unde vine toată această teamă?Este clar că Igor Dodon a devenit favoritul turului doi electoral, dacă, goana sălbatică a alegerilor, nu-l va instala în scaunul de preşedinte după primul tur. De aceea, candidatul Lupu se vede doar cu Igor Dodon în turul II-i, astfel jucând rolul de vulpe a lui Plahotniuc, care odată trecut în turul doi, ultimul va depune toate eforturile ca să-l devanseze pe Dodon în final. Pentru aceasta este pregătit un instrumentar fără precedente, cu poze şi filmuleţe video, înregistrări telefonice, declaraţii de tot felul, documente care ar proba unele acţiuni cu caracter infracţional, inclusiv de trădare de patrie şi multe alte nebunele, scoase la timpul convenit din sertarele GBS/Nobel.Apropo, acelaşi instrumentar era pregătit şi pentru principalii concurenţi la funcţia de preşedinte cum este Andrei Năstase, dacă rămânea în cursa electorală şi Maia Sandu, care rămâne unul din candidaţii cu cele mai mari şanse de trecere în turul doi.Marian Lupu se pare nu cunoaşte regula, că nu el alege cu cine să fie în turul doi, dar îl aleg alţii, chiar şi cu preţul falsificării.Acum cel mai mare şi real pericol, dar şi cea mai mare sperietoare a lui Marian Lupu nu este Igor Dodon, ci Maia Sandu. Anume de ce s-a temut, clica lui Plahotniuc, de aceea nu a scăpat, cu toate că a depus eforturi inimaginabile ca să nu se întâmple ceea ce s-a produs ieri şi anume, determinarea candidatului unic. Aşa ceva Plahotniuc şi clica lui, mai ales Marian Lupu nu au aşteptat. Toate eforturile lor, de ai pune cap în cap pe Andrei Năstase cu Maia Sandu, s-au soldat cu zero. Plahotniuc a cheltuit zeci de milioane de lei pentru fortificarea intoxicaţiei fără precedent, prin mobilizarea tuturor tunurilor şi bombardamentelor asupra celor doi candidaţi.Determinarea candidatului unic a provocat o panică fără precedent în holdingul PDM, de aceea „şăful” a pus în aplicaţie varianta de rezervă, adică de a ignora candidatul unic al dreptei. Pentru Lupu acum ca şi când nu mai există Maia Sandu, ca cel mai serios concurent electoral pentru trecere în turul doi al alegerilor. Însă Marian Lupu nici nu conştientizează cât de mult se greşeşte.Mânia socială a atins aşa cote înalte că, indiferent de naţionalitate, la 95% din populaţie s-a format un viciu absolut incurabil faţă de actuala guvernare, Vlad Plahotniuc, Marian Lupu şi toată clica or. Frica se face tot mai mare după ce au înţeles că ar putea pierde ultima şansă de a se mai ţine de guvernare. De altfel, ei conştientizează destul de bine, cu toţii vor pleca la puşcărie în orice caz, fie mai devreme sau mai târziu.Deci, zidurile clicii de la guvernare nu mai rezistă magnitudinile cutremurului, care se amplifică de la o oră la alta, nervii le cedează, iar ei se agaţă de orice, numai să nu nimerească în rugul care îi aşteaptă, pe bună dreptate de ei înşişi aprins.Lupu Marian nu are nicio şansă pentru a trece în turul doi. Despre aceasta vorbesc ultimele sondaje care l-au suspendat la nivelul desenat anterior. Pe de altă parte toate forţele politice, în afara celor desenate de Plahotniuc şi cele căpuşă, luptă cu înverşunare contra candidatului PDM, chiar şi în interiorul acestui partid. Cele mai mari efecte le au însă, exact ceea ce întreprinde holdingul mafiotic, ignorarea lui Maia Sandu ca cel mai serios concurent pentru turul doi.Chiar dacă matematic, suma procentelor luată împreună a celor doi candidaţi, Maia Sandu şi Andrei Năstase, nu pot constitui cele 27%, oricum în timp acestea se pot majora simţitor, deoarece un număr foarte însemnat de indecişi îşi vor face alegerea anume în folosul candidatului unic. Un alt număr însemnat de alegători, conştientizând faptul că candidatul lor nu va trece în primul tur şi nu va acumula numărul necesar de voturi, vor vota anume candidatul unic. Aşa alegători sunt cei ai candidaţilor independenţi. O altă parte a alegătorilor, îşi vor schimba opţiunea de alegere şi vor vota cu candidatul unic. Aceştia sunt cei, pe care mizează candidaţii-căpuşă, încleiaţi în cursa electorală de Plahotniuc, cum sunt Leancă, Mihai Ghimpu, Inna Popenco, Silvia Radu, Valeriu Ghileţchi.Unicul sfat care este cel mai relevant pentru Lupu Marian, să iasă din cursa electorală şi să se prezinte în instanţe cu autodenunţ. Astfel pedeapsa îi va fi ceva mai moale.