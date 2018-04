Riscă închisoare după ce ar fi pretins bani pentru eliberarea unui permis auto

A fost expediat în judecată cauza penală de învinuire a unui locuitor al raionului Ştefan Vodă, care învinuit de trafic de influenţă şi fals în acte.



Potrivit rechizitoriului, în aprilie 2016, inculpatul, susţinând că are influenţă asupra examinatorilor din cadrul Departamentului Înregistrare şi Identificare a Mijloacelor de Transport şi a Conducătorilor Auto al Întreprinderii de Stat „CRIS Registru”, a pretins de la o persoană 350 de euro. Pentru această sumă, inculpatul se angaja să influenţeze examinatorii la adoptarea unei decizii favorabile la primirea examenelor auto.



În luna iulie a aceluiaşi an, învinuitul, susţinând că are influenţă asupra directorului unei şcoli auto din ţară, a pretins şi acceptat de la aceeaşi persoană 700 de lei, pentru a-l determina pe director să elibereze un certificat care confirmă petrecerea suplimentară a orelor de instruire auto, fără ca persoana să participe la cursurile menţionate.



În cadrul urmăririi penale s-a mai stabilit că, în perioada 2015 - 2016, deţinând ilegal ştampila unui expert testare tehnică a perfectat proiectul raportului de verificare tehnică a unui vehicul.



Mai mult, învinuitul a pregătit blancuri de informaţii care urmau a fi imprimate pe rapoartele de verificare tehnică a vehiculului pentru 18 mijloace de transport.



Dacă va fi recunoscut vinovat de cele incriminate, inculpatul, în vârstă de 30 de ani, riscă o pedeapsă de până la cinci ani închisoare.