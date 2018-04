ALERT

Chiril Lucinschi a fost CONDAMNAT la cinci ani şi şase luni de închisoare; Reacţia fostului deputat după pronunţarea sentinţei

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 04.04.2018 10:57

Fostul deputat Chiril Lucinschi a fost condamnat la cinci ani şi şase luni de închisoare în penitenciar de tip semiînchis. Sentinţa a fost pronunţată cu puţin timp în urmă de Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani. Sentinţa este cu drept de atac la Curtea de Apel în termen de 15 zile.



Fiul fostului preşedinte al RM, Petru Lucinschi, a fost condamnat în dosarul fraudelor de la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank. Procurorii susţin că el ar fi spălat aproximativ 440 de mii de dolari şi 220 de mii de euro.



Chiril Lucinschi respinge acuzaţii şi afirmă că sentinţa este „scrisă în altă parte” şi este legată de activitatea sa politică.



„Sentinţa nu a fost scrisă in instanţa de judecată, dar în altă parte. Este absolut ilegală. Am venit şi am prezentat probe. Provenienţa banilor cum insistă procuratura nu este adevărată”, a declarat Chiril Lucinschi după pronunţarea sentinţei.



Pentru fals în declaraţii, judecătorul a dictat o amendă de 550 de unităţi convenţionale, adică peste 27 de mii de lei, şi privarea dreptului de a ocupa funcţii publice timp de patru ani.



A fost acceptată şi solicitarea procurorului de caz privind confiscarea sumei de 23.000 de euro, bani ridicaţi în cadrul percheziţiilor, precum şi a 1/2 cote-părţi a învinuitului din 2 terenuri şi o casă de locuit din Chişinău.



După pronunţarea sentinţei, Chiril Lucinschi a fost eliberat din arest la domiciliu şi plasat sub control judiciar.



Măsura va fi aplicată până la pronunţarea sentinţei definitive. Până atunci, fostul deputat nu are dreptul de a părăsi ţara.