Eduard Rudenco: „Nu am niciun statut în dosarul pornit după alerta cu bombă de la Judecătoria Chişinău”

03.04.2018 13:29

Avocatul Eduard Rudenco a anunţat că nu a fost audiat în dosarul pornit după alerta falsă cu bombă de la Judecătoria Chişinău, sediul Centru. Tot el spune că nu are nici un stat în această cauză penală.



„Vă spun cu toată responsabilitatea că nu am niciun dosar, nu am fost audiat şi nu am fost recunoscut ca bănuit. Nu am niciun statut în dosarul pornit”, a declarat Eduard Rudenco în cadrul unei conferinţe de presă.



„Chiar şi în aceste condiţii, în ultimele zile, în presa afiliată acestei guvernări s-au vehiculat informaţii că eu aş fi anunţat poliţia despre faptul că în Judecătoria Chişinău, sediul Centru, a fost plasată o bombă. S-a arătat c am predat la poliţie telefonul şi cardul SIM de pe care s-a sunat. Din cele spuse de presa afiliată guvernării se înţelege că deja sunt şi condamnat. Îmi pare rău că aceste persoane care se numesc ziarişti fac acest lucru. Este inexplicabil, este grav. Şi la aceste încălcări va veni o răspundere”, a adăugat avocatul.



În context, avocatul a mai spus că acesta este al patrulea dosar care încearcă să fie fabricat pe numele lui.



Amintim că anterior, Eduard Rudenco a declarat că nu are nicio legătură cu alerta cu bombă de la Judecătoria Chişinău.