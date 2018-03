Judecătorul Sergiu Arnăut a contestat la CSJ decizia CSM prin care a fost suspendat

Sergiu Arnăut, care a fost suspendat din funcţia de judecător al Curţii de Apel Chişinău de Consiliul Superior al Magistraturii, insistă să devină iar magistrat. El a contestat decizia CSM la Curtea Supremă de Justiţie, dar şedinţa în acest caz a fost amânată. Arnăut este cercetat într-un dosar de corupere pasivă şi trafic de influenţă.



Judecătorul nu s-a prezentat la şedinţă, el fiind reprezentat de către avocatul său, care a depus o cerere de recuzare a întregului complet de judecată. Demersul a fost examinat de un alt grup de judecători şi a fost respins. Astfel, s-a anunţat o pauză până pe 30 martie. În timp ce Sergiu Arnăut cere în proces anularea deciziei CSM, reprezentantul Consiliului Superior al Magistraturii solicită menţinerea hotărârii.



Amintim că judecătorul Sergiu Arnăut a fost suspendat din funcţie acum trei luni. Decizia a fost luată de către membrii CSM, în urma unui demers făcut de către procurorul general. Subiectul a fost examinat cu uşile închise. Arnăut a refuzat atunci să răspundă la întrebările reporterului Jurnal TV, repetând fraza „Nu mă obligaţi să vorbesc”.



Judecătorul are o experienţă de 22 de ani. Portalul Moldova Curată a scris anterior că dosarul penal pe numele său a fost pornit în baza unui denunţ al unei persoane, care a declarat că Arnăut ar fi pretins câteva mii de euro pentru a anula decizia primei instanţe şi a emite o sentinţă mai blândă într-un caz penal. Judecătorul le-ar fi spus însă procurorilor că ar fi nevinovat.



Nu este pentru prima dată când Sergiu Arnăut ajunge în atenţia opiniei publice. Acum 6 ani, Centrul de Investigaţii Jurnalistice a scris că judecătorul locuieşte într-un imobil cu trei etaje, are garaj şi construcţii accesorii, înscrise în acte pe numele soţiei, pe care nu le indicase însă în declaraţia de avere. În urma investigaţiei, CNA şi Procuratura Anticorupţie au descoperit că oficial, magistratul şi soţia sa erau divorţaţi, deşi locuiau în aceeaşi casă. Doi ani mai târziu, reporterii Jurnal TV au realizat o investigaţie în care au demonstrat că judecătorul locuieşte în casă şi se ocupă de reparaţia ei. Atunci, fosta Comisia Naţională de Integritate a pornit un control la sesizarea postului nostru de televiziune. În urma acestuia, membrii CNI au decis să transmită dosarul Procuraturii Generale pentru a fi examinat sub aspectul falsului în declaraţii, dar procurorii au clasat cazul.