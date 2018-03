Medic: „La prima vizită în sala de investigaţie se deplasa; La a doua vizită absolut nu reacţiona şi era într-o stare gravă”// Detalii şocante în dosarul Brăguţă

Noi detalii în dosarul Brăguţă. Un medic psihiatru de la Spitalul de Urgenţă, care este audiat astăzi în cadrul şedinţei de judecată, a făcut dezvăluiri şocante despre starea lui Brăguţă în timp ce se afla în izolator.



„Am solicitat poliţiştilor de gardă să fie escortat la Spitalul de Urgenţă. Domnul Bâzgu a spus că nu are personal pentru a fi escortat Brăguţă la spital. A fixat în registrul medical că a fost solicitat serviciul 903. Bolnavul a rămas pe loc. August 2017, 19 şi 22 august. Este indicată vârstă pacientului, adresa şi simptomele. Mi s-a spus că se simte rău un deţinut şi are nevoie de ajutor medical. Am verificat tensiunea, pulsul şi oximetria. Prima vizită am discutat succint. Era într-o stare depresivă. Răspundea doar cu da şi nu. Am recomandat escortarea pacientului la spital întrucât avea tensiunea scăzută, nu reacţiona. Pentru a i se face tumografie, radiografie. La momentul vizitei a fost solicitată echipă de la psihiatrie, care însă a fost desfiinţată de la 1 ianuarie 2018”, a spus medicul.



„La a doua vizită absolut nu reacţiona. Era într-o stare gravă. Avea tensiunea 90/60. I-am administrat glucoză. Am cerut să i se acorde ajutor medical în reanimare la secţia de terapie intensivă. Iniţial s-a permis să fie dus, iar în timp aşteptam pacientul, mi-a spus că lipseşte escorta. Am cerut urgent să fie transportat. Am aşteptat vreo 30-40 de minute, însă poliţiştii au zis ca nu vă fi nimic. Va fi dus ziua următoare. Când am ieşit de acolo, m-am întâlnit cu tatăl domnului Brăguţă care venise să îi aducă produse alimentare. M-a întrebat care este starea feciorului său şi i-am spus că este gravă. La prima vizită mi-a spus colaboratorul de la izolator că se simte rău. A doua oară, m-au anunţat că se simte foarte rău. Avea simptome de deshidratare. Se simţea supraobosit, tegumentele palide, uscate. Colaboratorii nu mi-au comunicat că Andrei Brăguţă nu a dormit câteva zile”, a declarat medicul.



Medicul a mai spus că deşi intră în competenţa lui să verifice dacă a mâncat, dormit sau s-a hidratat, el nu a fost informat de poliţişti despre aceste detalii.



Medicul psihiatru de la Spitalul de Urgenţă este al doilea martor audiat în dosarul celor 13 poliţişti în cazul Brăguţă.



Precizăm că 13 angajaţi ai izolatorului de detenţie provizorie al Direcţiei de Poliţie Chişinău sunt învinuiţi de tratament inuman şi degradant. Contrar obligaţiilor de serviciu, aceştia nu ar fi intervenit şi l-au lăsat pe Andrei Brăguţă să doarmă pe beton, fapt care a cauzat şi dezvoltat bronhopneumonia.



Într-un alt dosar, trei foşti colegi de celulă cu Brăguţă sunt cercetaţi în stare de arest şi unul în arest la domiciliu. Ei sunt învinuiţi că l-au torturat pe tânărul care a murit în detenţie, în luna august trecut. Iar trei poliţişti sunt în arest la domiciliu, fiind acuzaţi că nu au intervenit pentru a opri bătaia din celulă.



Totodată, au fost iniţiate cauze penale pentru exces de putere şi încălcarea regulilor de acordare a asistenţei medicale. Inculpaţii riscă până la opt ani închisoare.