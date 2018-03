Funcţionarul de la Primăria Chişinău care nu a indicat în declaraţia de avere un bloc cu apartamente de vânzare a fost achitat de Curtea de Apel

Fostul şef al Direcţiei Asistenţă Socială a Primăriei Chişinău, Valeriu Negru, urmărit penal pentru faptul că nu a indicat în declaraţia de venituri şi proprietăţi un bloc de locuit, a fost achitat acum câteva zile de către Curtea de Apel Chişinău. Sentinţa vine după ce prima instanţă l-a recunoscut vinovat, însă a încetat procesul penal din cauza expirării termenului de prescripţie. Procuratura Anticorupţie intenţionează să conteste hotărârea Curţii de Apel la Curtea Supremă, scrie Moldova Curată Cazul lui Valeriu Negru a devenit cunoscut opiniei publice la sfârşitul anului 2015, când Ziarulnational.md a publicat o investigaţie în care se vorbea despre averile nedeclarate ale mai multor şefi din Primăria Chişinău. Atunci reporterii au constatat că Valeriu Negru este proprietarul unui bloc cu 12 apartamente, situat în sectorul Buiucani al capitalei, pe care nu îl indicase în declaraţia de avere pentru anul 2014. La acea vreme, apartamentele erau scoase în vânzare.Valeriu Negru a negat atunci că blocul i-ar aparţine, chiar dacă datele de la Cadastru îl indicau pe el drept proprietar. El a afirmat că îi aparţine doar terenul, pe care l-a obţinut în anul 2009, când nu era angajat al Primăriei. Autorizaţia de construcţie a obţinut-o în anul 2012 şi abia în 2013 a devenit angajat al Primăriei Chişinău, în funcţia de şef de direcţie.După apariţia investigaţiei, Comisia Naţională de Integritate s-a autosesizat şi a verificat averea lui Valeriu Negru, iar drept urmare a încetat controlul şi a expediat dosarul la Procuratura Anticorupţie, cu solicitarea de a examina cazul sub aspectul falsului în declaraţii.După propriile verificări, Procuratura Anticorupţie a pornit un dosar penal în baza art. 352/1 - declaraţie necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ competent, în vederea producerii unor consecinţe juridice. După în jur de un an de examinare în instanţă, judecătorul Vitalie Budeci de la Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani) a emis, la 10 noiembrie 2017, o sentinţă prin care a constatat că Valeriu Negru a comis fals în declaraţii, deoarece nu a declarat apartamentele din blocul ce îi aparţine, dar şi faptul că folosea prin comodat un autoturism. Cu toate acestea, instanţa a dispus încetarea procesului penal, deoarece a intervenit termenul de prescripţie - 2 ani de la comiterea infracţiunilor uşoare, falsul în declaraţii fiind considerat infracţiune uşoară.Funcţionarul nu a fost de acord cu decizia primei instanţe şi a declarat apel, solicitând achitarea sa. Dosarul a ajuns astfel la Curtea de Apel Chişinău. La 6 martie 2018 Curtea de Apel, mai exact un complet format din judecătorii Xenofont Ulianovschi, Silvia Vrabii şi Stelian Teleucă, au casat sentinţa primei instanţe şi au adoptat o hotărâre nouă: Valeriu Negru este achitat, deoarece în acţiunile lui lipsesc elementele infracţiunii. Procurorii anticorupţie au anunţat pentru Moldova Curată că vor contesta decizia.Între timp, Valeriu Negru a plecat de la Primăriei şi în prezent nu deţine nici o funcţie publică. El spune că a demisionat din motive personale şi că aceasta nu ar avea legătură cu dosarul penal. „Din motive pesonale am plecat din funcţie şi acum nu am nici o tangenţă cu instituţiile de stat. Să vedem ce va decide instanţa”.După ce a apărut investigaţia, în următoarea declaraţie de venituri şi proprietăţi, pentru anul 2015, Valeriu Negru a inclus blocul locativ cu menţiunea „construcţie nefinisată cu bunuri imobile viitoare”, anul dobândirii - 2012, însă valoarea cadastrală nu a fost indicată.Datele de la Cadastru arată că în anul 2016, 10 din cele 12 apartamente din blocul lui Valeriu Negru au fost vândute. Majoritatea au o suprafaţă mai mare de 80 de metri pătraţi. Un apartament - cu o suprafaţă de 167 de metri pătraţi - a rămas în proprietatea lui Valeriu Negru, iar altul - de doar 40 de metri pătraţi - este deţinut de o persoană, care figura de la bun început drept proprietar al blocului, alături de Valeriu Negru.Ca şi în 2015, Valeriu Negru spune acum că acea clădire nu i-a aparţinut şi că ea ar fi fost a unor persoane care au investit, cunoscuţi şi rude de-ale sale. „Cineva a avut interes să facă o sensaţie, blocul nu îmi aparţine, acum trăiesc într-un singur apartament, blocul e al persoanelor care au investit. S-a tras de urechi o informaţie, cred că a fost un scop al cuiva să mă denigreze. Da, la Cadastru ele figurau pe numele meu, pentru că terenul era pe numele meu, ele erau de fapt înscrise pe numele persoanelor care au investit, dar eu eram prima persoană ca deţinător al terenului. Ele erau gajate sau rezervate sau scrise după ei. Când spunem „bloc” cineva îşi poate imagina o clădire mare… sunt 12 apartamente. Eu trăiesc ca toată lumea, nu sunt milionar şi nu am venituri fabuloase”, a spus Valeriu Negru pentru Moldova Curată.Hotărârea motivată a Curţii de Apel Chişinău prin care Valeriu Negru a fost achitat în dosarul de fals în declaraţia de venituri şi proprietate urmează să fie pronunţată la 3 aprilie 2018.