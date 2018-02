VIDEO

Probe false în dosarul privind frauda bancară: Procuratura din Letonia a confirmat, în mod repetat, că autorităţile din RM nu au făcut nicio interpelare

09.02.2018

Probe false în dosarul privind frauda bancară. Procuratura din Letonia a confirmat, în mod repetat, că autorităţile din Republica Moldova nu au făcut nicio interpelare cu privire la elucidarea circumstanţelor în dosarul furtului miliardului.



Răspunsul vine după ce şeful Procuraturii Anticorupţie a declarat că structura de drept din statul baltic le-ar fi pus la dispoziţie acte care ar arăta traseul banilor furaţi din sistemul bancar al ţării noastre.



La o diferenţă de câteva luni, Procuratura din Letonia a trimis două scrisori în care spune că, în ultimii patru ani, autorităţile de la noi nu au interpelat structura de drept din Letonia pentru a solicita informaţii. Răspunsul a fost oferit avocaţilor lui Veaceslav Platon, care au pus la îndoială veridicitatea unor rulaje bancare anexate la materialele cauzei clientului lor, despre care acuzatorii de stat afirmau că au fost puse la dispoziţie de către Procuratura din Letonia.



După primul răspuns trimis de către procurorii baltici, am solicitat o reacţie de la Viorel Morari. „Noi am făcut solicităre. Este cerere de comisie rogatorie. Din informaţia preliminară, Procuratura din Letonia nu a eliberat informaţii referitor la cereri de Comisie rogatorie persoanelor terţe”, a spus atunci Morari.



După declaraţia lui Morari, apărătorii lui Platon au făcut o solicitare repetată. Răspunsul a fost semnat de către şeful Departamentului Cooperare Internaţională din cadrul Procuraturii Generale a Republicii Letone şi a fost expediat în câteva zile.



„Procuratura Generală a Letoniei mi-a confirmat că răspunsul din 9 noiembrie este veridic şi încă o dată mi-a confirmat faptul că din 2013 până în prezent, Procuratura Republicii Moldova nu s-a adresat nici cu o comisie rogatorie. Nu puteau fi primite ca probe acele rulaje care au fost anexate de către Procuratura Anticorupţie la dosarul penal al lui Platon Veaceslav, care ele, de fapt sunt în copii, sunt şi cu ştersături”, a menţionat avocatul Ion Creţu.



Apărătorul a precizat că instanţa de apel a admis probele procurorilor cu privire la rulajele bancare, deşi acesteia i-a fost prezentat răspunsul instituţiei de drept din Letonia. Pe parcursul zilei am încercat să obţinem o reacţie de la şeful Procuraturii Anticorupţie, însă de două ori, Morari a declarat că este în şedinţă, iar ulterior nu a mai răspuns la telefon.



Amintim că, astfel de rulaje care ar fi fost provenite din Letonia au fost anexate şi în dosarul lui Chiril Lucinschi, învinuit în spălare de bani şi fals în declaraţii. Avocaţii fostului deputat au cerut excluderea acestor probe, însă instanţa a hotărât că va adopta o decizie odată cu pronunţarea sentinţei.



Precizăm că, în cazul administrării unor probe obţinute de la autorităţile letone, procurorii moldoveni sunt obligaţi să prezinte şi acordul ţării respective pentru a folosi informaţia în cadrul unui proces. Totul, pentru că în 2010 între Moldova şi Letonia a intrat în vigoare un memorandum în acest sens. Un asemenea acord nu a fost prezentat de către acuzatori în niciunul dintre cele două dosare.