Domnica Manole: „Consiliul Superior al Magistraturii a făcut un abuz extraordinar şi a încălcat în mod flagrant legislaţia”

Consiliul Superior al Magistraturii a luat o decizie abuzivă, încălcând în mod flagrant legislaţia după ce a luat hotărârea de a o demite din funcţie pe fosta judecătoare Domnica Manole. Declaraţia a fost făcută în cadrul emisiuniide la Jurnal TV.„După decizia Curţii Constituţionale, care mi-a dat puteri de a merge mai departe, mai ales după ce am făcut cunoştinţă cu partea motivantă a acestei hotărâri, m-am încărcat de energie pozitivă. Vreau să spun că este o hotărâre bine motivată, care m-a făcut să merg mai departe pentru restabilirea drepturilor mele încălcate de CSM, la 4 iulie 2017. Decizia, care prevedea că hotărârea în baza căreia am fost eliberată din funcţie a fost declarată neconstituţională, a fost o procedură defectuoasă. Hotărârea CC se aplică obligatoriu. Noi am decis să ne adresăm la CSM cu cerere de aplicare directă a prevederilor expuse în hotărârea Curţii Constituţionale din 5 decembrie şi să cerem anularea hotărârii CSM, pe motiv că procedura nu mai există”, a menţionat Domnica Manole.Ex-judecătoarea la Curtea de Apel Chişinău a declarat în cadrul emisiunii că s-a pomenit cu învinuiri arbitrare.„CC a spus un lucru extraordinar de important: că avizele SIS erau o armă politică împotriva judecătorilor şi o metodă de eliminare a judecătorilor incomozi puterii. CSM are dreptul de a elibera din judecătorii din funcţie doar în baza deciziilor Colegiului disciplinar. CSM a făcut un abuz extraordinar, a încălcat în mod flagrant legislaţia, a încălcat competenţa sa. M-am trezit cu nişte acuzaţii arbitrare, care sunt stupide. Mie mi s-a pronunţat o sentinţă fără a-mi fi înaintată învinuirea, fără a cunoaşte despre ce este vorba”, a adăugat Domnica Manole.Într-o intervenţie prin skype în timpul emisiunii „Ora Expertizei” de la Jurnal TV, judecătorul român Cristi Danileţ, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii din România, a declarat că „independenţa justiţiei este esenţială pentru bunul mers al societăţii moldoveneşti. Modul în care cariera judecătorilor este protejată de CSM este atent observată de către comunitatea europeană. Nu am nicio îndoială, că în viitorul apropiat, doamna Manole va fi reintegrată în sistemul judecătoresc din RM. Curtea Constituţională a declarat nelegală procedura. Imediat, autorităţile competente de la Chişinău trebuie să pună în aplicare această decizie a CC. În procesul doamnei Manole este obligatoriu de aplicat decizia CC. Magistraţii judecători sunt foarte importanţi într-un stat democratic şi nu pot fi demişi cu ajutorul, suportul Serviciilor Secrete. Un astfel de lucru este interzis în toate statele democratice. Vorbesc despre cele 47 de state din Consiliul Europei”.Mai mult, magistratul din România a mai spus că ieri CSM-ul ar fi trebuit să-şi corecteze prima decizie care a fost luată în cazul Domnicăi Manole, fiind una greşită: „Cred că CSM-ul din RM a dat o hotărâre greşită, pentru că exista o legislaţie greşită. Această legislaţie s-a corectat acum. Nimic nu ar fi împiedicat CMS-ul să-şi îndrepte propria hotărâre”.Întrebat cum ar fi acţionat judecătorii din România într-o situaţie similară, judecătorul român Cristi Danileţ a spus că „noi ne-am fi revoltat. Imediat asociaţiile de judecători ar fi luat o decizie fermă şi chiar s-ar fi pus în discuţie instituţia CSM-ului. Cum mai poate funcţiona CSM-ul din acest moment? În România este interzisă orice formă de colaborare a judecătorilor cu Serviciile Secrete. Mai mult, Consiliul Superior al Magistraturii este garantul justiţiei şi nu are dreptul să se bazeze pe informaţii furnizate de Serviciile Secrete”.Referindu-se la acest subiect, judecătorul Gheorghe Balan a spus: „Vreau să reiterez că CSM îşi acoperă toate abuzurile făcând trimitere la articolul 25 din Legea cu privire la CSM, schimonosind la maxim decizia CC din 2 iulie 2013. Aceste denaturări continuă şi la Colegiul specializat al Curţii Supreme de Justiţie prin motivarea tuturor deciziile ce îi vizează pe judecători, când sunt contestate acţiunile de sancţionare. CSM ştie să adopte decizii doar în detrimentul judecătorilor”.„Unicul mesaj pe care eu pot să-l înţeleg din decizia CSM este că eu nu am înţeles nimic. CSM trebuia, măcar, în ceea ce priveşte avizele SIS să-şi anuleze hotărârea. Doar dacă şi-ar fi anulat decizia, atunci hotărârea nu are niciun suport. Astfel, ar fi trebuit să fie anulată integral acea hotărâre. Acest caz urmează să fie examinat într-o complexitate şi mai mare, el a avut impact nu doar în ceea ce ţine de anularea prevederilor ce ţine de competenţele SIS de a verifica judecătorii, dar această hotărâre se extinde şi asupra judecătorilor de la CC. Când a luat o decizie în cazul doamnei Manole, CSM şi-a atribuit rolul Consiliului disciplinar. Aplicând direct legea, apare întrebarea: De când putem să renunţăm la Colegiul disciplinar?”, a declarat Consilierul Centrului de Resurse Juridice, Ion Guzun.Amintim că Consiliul Superior al Magistraturii şi-a menţinut decizia, prin care a eliberat-o din funcţie pe judecătoarea Domnica Manole. Membrii instituţiei au respins prin vot demersul fostei magistrate de a anula hotărârea. Cererea a venit în contextul în care Curtea Constituţională a decis că verificarea judecătorilor de către Serviciul de Informaţii şi Securitate, care a generat eliberarea din funcţie a lui Manole, este neconstituţională.