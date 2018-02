Preşedinta Judecătoriei Orhei, premiată cu ocazia zilei de 8 martie

Preşedinta Judecătoriei Orhei va fi premiată cu ocazia zilei de 8 martie, iar vicepreşedintele Judecătoriei Comrat se va bucura de un premiu cu ocazia împlinirii a 50 de ani. Propunerea subalternilor celor doi a fost acceptată fără multe discuţii de Consiliul Superior al Magistraturii. În timp ce unele instanţe au bani pentru asemenea gesturi, altele afirmă că ar mai avea nevoie de resurse financiare.



În primul caz este vorba despre un demers venit de la Orhei, în care se solicită acordarea unui premiu de trei mii de lei pentru preşedinta instanţei, Veronica Cupcea.



Am încercat să discutăm cu şefa secretariatului Judecătoriei Orhei, însă ea se află în concediu. Ne-a vorbit în schimb preşedinta instituţiei, care a aflat de la reporterul Jurnal TV că va beneficia de un premiu. Veronica Cupcea susţine că nu sunt încălcate normele legale.



Şi preşedinta instanţei a semnat un ordin pentru a premia angajaţii în ziua de 8 martie.



Veronica Cupcea a fost premiată şi anul trecut, când a beneficiat de trei asemenea recompense: una cu ocazia sărbătorilor „Ziua Independenţei” şi „Ziua Limbii Române”, alta cu ocazia sărbătorilor pascale şi, din nou, cu prilejul Zilei Internaţionale a Femeii.



Cel de-al doilea demers la şedinţa CSM a venit de la Comrat. Vicepreşedintele instanţei, Igor Botezatu, care potrivit şefului CSM a lucrat singur timp de 7 ani în Judecătoria Vulcăneşti, împlineşte 50 de ani. Nu a fost indicată însă suma pentru premiu.



Am sunat la şefa secretariatului Judecătoriei Comrat pentru a întreba ce sumă a fost cerută pentru premiu. Ne-a spus că informaţia o cunoaşte contabila, că nu e pe loc şi că va reveni cu un telefon, lucru ce nu s-a întâmplat până acum.



Menţionăm că legea privind salarizarea judecătorilor prevede că judecătorii pot beneficia de premii unice cu ocazia jubileelor, a sărbătorii profesionale Ziua juristului şi a zilelor de sărbătoare nelucrătoare, care se plătesc din economiile mijloacelor băneşti destinate retribuirii muncii, alocate pentru anul respectiv, iar suma cumulată a premiilor unice acordate unui judecător pe parcursul unui an bugetar nu poate depăşi salariul de funcţie al acestuia.



Totodată, potrivit unei hotărâri a CSM, este permis şefilor secretariatului instanţei judecătoreşti să înainteze un demers la Consiliul Superior al Magistraturii în vederea premierii preşedintelui instanţei.



În timp ce unele instanţe dispun de resurse financiare pentru a-şi premia angajaţii, alte judecătorii se confruntă cu deficit de bani. De exemplu, preşedintele Judecătoriei Criuleni a solicitat CSM-ului să acorde bani în legătură cu faptul că a fost mărit numărul de angajaţi. Deocamdată, Consiliul nu are bani.



Şi preşedintele Judecătoriei Ungheni a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii să aloce bani suplimentari. În primul caz este vorba de achitarea unor plăţi suplimentare pentru construcţia sediului nou, pentru care anterior s-au alocat 60 de milioane de lei.



În acest caz, demersul privind achitarea banilor pentru lucrările de construcţie a fost acceptat. Mai exact, este vorba de peste un milion şi jumătate de lei. Iar în ceea ce priveşte faptul că angajaţii sunt nevoiţi să facă naveta...



Legea cu privire la organizarea hărţii judecătoreşti a intrat în vigoare acum un an, iar până în 2027 se preconizează ca din cele 44 de judecătorii existente să rămână doar 15.