Motivul pentru care CSJ a decis că Ilan Shor trebuie să fie judecat la Cahul pentru frauda de la Banca de Economii

Dosarul Şor a fost scos din Curtea de Apel Chişinău şi trimis la instanţa de apel Cahul. Curtea Supremă de Justiţie a decis că Ilan Şor trebuie să fie judecat anume acolo pentru frauda de la Banca de Economii.



Şedinţa, numită astăzi la Curtea de Apel Chişinău, a fost anulată, iar purtătoarea de cuvânt a instanţei a declarat că unul dintre principalele motive, motivul pentru care a fost cerută strămutarea cauzei, ţine de imposibilitatea mai multor judecători de a examina dosarul.



Deşi Curtea Supremă de Justiţie a admis cererea preşedintelui Curţii de Apel de strămutare a cauzei, părţile în dosar urmau să fie înştiinţate despre acest lucru. Şor şi avocaţii săi, şi procurorul de caz nu s-au prezentat, iar instanţa a decis să treacă peste această formalitate.



Am încercat să obţinem o reacţie de la Ion Pleşca, însă acesta a refuzat să ne vorbească, declarând că toate întrebările să-i fie adresate purtătoarei de cuvânt a instanţei.



În cererea lui Pleşca către Curtea Supremă au fost invocate două motive pentru strămutarea cauzei - legătura de rudenie între o angajată a Curţii de Apel Chişinău cu unul dintre avocaţii lui Şor şi imposibilitatea mai multor judecători de a examina dosarul.



Astfel, 19 judecători din cei 21 ar fi în imposibilitate de examina dosarul Şor. Totuşi, cel puţin doi judecători au fost enumeraţi de două ori. Este vorba despre Oxana Robu şi Igor Mînăscurtă, care şi-au declarat abţinerea de la examinarea cauzei, întrucât au făcut parte din completul care l-a condamnat pe Veaceslav Platon. Am încercat să aflăm de la angajaţii Curţii de Apel Cahul dacă dosarul lui Şor a ajuns în cadrul instanţei, însă un răspuns clar nu am primit.



Precizăm că şi avocaţii lui Veaceslav Platon au cerut strămutarea dosarului clientului lor la o altă instanţă de apel, întrucât fiica preşedintelui Curţii de Apel Chişinău a efectuat urmărirea penală în dosarul Platon. Cererea a fost respinsă însă ca neîntemeiată de către Curtea Supremă de Justiţie.



Ilan Şor a fost condamnat pentru spălare de bani, dar şi cauzare de daune materiale în proporţii deosebit de mari prin înşelăciune sau abuz de încredere. El a primit 7 ani şi jumătate de închisoare în penitenciar de tip semiînchis.



Pedeapsa ar urma să fie executată odată cu adoptarea unei sentinţe definitive. Timp de jumătate de an, cauza penală a fost blocată în cadrul instanţei de fond, pentru că ar fi fost tradusă sentinţa.