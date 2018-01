Proca, vizitat de trei procurori moldoveni după dezvăluirile făcute la Jurnal TV: „Sunt dispus să colaborez cu orice anchetă, mai puţin cu oameni din echipa lui Plahotniuc”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 08.01.2018 19:14

Şeful adjunct al Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, Vitalie Busuioc, împreună cu doi colegi de-ai săi, l-au vizitat pe Vitalie Proca. Despre acest lucru a povestit killerul într-o înregistrare audio făcută în Penitenciarul Jilava, care a fost prezentată în cadrul emisiunii „60 de minute” de la Jurnal TV. Invitaţii talk-show-lui au criticat acţiunile acuzatorilor de stat.



„Săptămâna aceasta la mine în vizită au venit trei oameni din Moldova şi anume Busuioc Vitalie, renumitul procuror, Constantin Miron - tot un procuror pe care îl cunoaşte toată republica şi al treilea om e Ruslan Petroşenco, de Investigaţie, direcţia 5 din Chişinău. Dacă ţineţi minte în interviul meu eu am spus cu subiect şi predicat că-s dispus că colaborez cu orice anchetă care vine la mine, pe toate aspectele care îi interesează, dar mai puţin cu oameni care fac parte din echipa lui Vlad Plahotniuc. Întâlnirea asta nu a durat mult, pentru că eu am refuzat categoric să declar ceva, să vorbesc ceva”, a declarat Proca, în înregistrarea prezentată în cadrul emisiunii „60 de minute”.



Şeful adjunct al Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, Vitalie Busuioc, a comentat declaraţiile lui Vitalie Proca astfel: „Noi am venit să-l audiem şi să stabilim o situaţie pe care el o invocă şi o cunoaşte. Ce pretexte găseşte Vitalie Proca în a comunica, că a refuzat să dea declaraţii, că sunt anumite persoane dintr-o echipă la care se referă el, eu nu cunosc, eu nici nu pot să comentez asemenea aberaţii.”



Invitaţii emisiunii spun că în cazul Republicii Moldova nu mai poate fi vorba de justiţie.



„Noi înţelegem că vizitele acestea ale procurorilor la Bucureşti, la Jilava, au doar un singur scop - de a-l determina pe Proca ca să vorbească puţin altfel”, susţine fostul deputat Alexandru Petkov.



„Vedem o tentativă disperată, de fapt, a lui Plahotniuc şi a anturajului său de a rezolva într-un fel acest caz. Cu justiţia Republicii Moldova nu se mai rezolvă. Unica şansă este să-şi dea demisiile din funcţiile oficiale, să plece în faţa justiţiei mai întâi la Bucureşti, apoi la Londra”, a punctat şi analistul politic Victor Ciobanu.



Moderatorul emisiunii a intrat în posesia unei plângeri scrise de Proca acum mai bine de un an, în care oferă detalii privind tentativa de omor asupra bancherului rus Gherman Gorbunţov, dar şi ce a urmat.



„A informat DIICOT-ul despre vizita lui Cijicenco în penitenciar, despre faptul că i s-a propus mită, despre faptul că a venit, despre faptul că a venit din partea lui Plahotniuc, despre faptul că trebuia să dea mărturii false pe o altă persoană. Este un document extraordinar care susţine afirmaţiile ulterioare ale lui Proca”, a menţionat jurnalistul Vasile Năstase.



În cadrul aceleiaşi ediţii, unul dintre invitaţi a oferit amănunte cu privire la audierea lui Gorbunţov în Republica Moldova.



„A venit cu un charter la aeroportul de la Chişinău la mijlocul zilei. Charterul acesta a fost întâlnit de câteva persoane de la CNA şi de la Procuratura Generală. Nu a fost un contact vizual între Gorbunţov şi poliţia de frontieră şi vameşi. Paşaportul dânsului, cetăţean al Federaţiei Ruse, apropo, a fost prezentat de către un procuror. A trecut prin porţile celea estice, aşa se numesc ele. A trecut prin porţile Ministerului Apărării. Prin acele porţi, porţile de Est, sunt când pleacă sau vine Plahotniuc de la Chişinău sau în Chişinău”, a spus Petkov.



Potrivit lui Petkov, în aceeaşi zi Gorbunţov ar fi fost aşteptat cu acelaşi charter şi aproape de miezul nopţii ar fi ieşit din ţară, iar a doua zi interviul său a apărut la unul dintre posturile de televiziune deţinute de Vladimir Plahotniuc. Precizăm că, anterior, oligarhul a negat acuzaţiile aduse de Vitalie Proca.