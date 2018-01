VIDEO

Experţi, despre concursul unui singur candidat de la CSM: „Denotă conformarea din interiorul sistemului”

24.01.2018

O alegere presupune mai multe persoane, iar faptul că în cazul funcţiei de preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii a fost un concurs cu un singur candidat denotă starea de lucruri din interiorul echipei CSM. Sunt opiniile exprimate în cadrul ediţiei de aseară a talk-show-ului „Ora expertizei”, unde s-a vorbit despre realegerea lui Victor Micu în calitate de şef al instituţiei.



„Pe de altă parte, cine ar putea să fie alţii? Dacă ne uităm după profil noi putem să vedem că experienţă managerială avea totuşi domnul Micu. Lipsa unor contracandidaţi şi lipsa unui discurs cam de ce dumnealui ar fi candidat, ce dumnealui vrea să facă, să continue, noi asta nu am văzut, cel puţin nu este clar”, a menţionat consilierul juridic CRJM Ion Guzun.



„Luând în considerare că promovarea membrilor în Consiliul Superior al Magistraturii s-a făcut după reguli netransparente, eu aş spune cu influenţă din sistem, înseamnă că actualul Consiliu Superior al Magistraturii nu va face lucruri mai bune decât le-a făcut cel precedent”, a adăugat Nicolae Roşca, fost preşedinte al Colegiului Disciplinar CSM.



„Se alege din mai multe candidaturi, dar dacă avem această practică de a alege o candidatură ca în perioadă comunistă, da venea şi spunea: pe această circumscripţie va fi domnul cutare. Eu nu văd o mare problemă că domnul Micu fiindcă domnul Micu ca personalitate are o oarecare autoritate şi un comportament cât de cât”, a declarat fostul procur Pavel Midrigan.



„Domnul Micu, cum spunea şi colegul, într-adevăr se bucură de o reputaţie, o reputaţie nu rea. Are un handicap. Deci, nu este proactiv, nu face mai mult decât poate şi decât i se cere, deşi are caracter şi ar putea. Sper că în acest al doilea mandat cumva să depăşească acest handicap”, a spus vicepreşedintele Centrului Prevenirea Corupţiei, Mariana Kalughin.



„ Eu am o bănuială că candidaţii în CSM au fost înaintaţi în aşa fel încât din start actualul preşedinte ales să fie mai bun dintre ceilalţi. Adică s-a provocat chiar şi simpatia societăţii faţă de dumnealui fiindcă noi ştim că astăzi societatea nu crede în justiţie şi Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să întreprindă asemenea măsuri, chiar extraordinare, pentru a da un semnal societăţii că noi suntem altfel, noi lucrăm altfel, dar acest semnal nu există”, a mai afirmat Nicolae Roşca.



În intervenţia sa telefonică, preşedintele CSM a declarat că toate procedurile legale au fost respectate întocmai. În acelaşi timp, invitaţii din platou i-au adresat întrebări.



„Ar fi fost bine poate să fie într-adevăr mai multe candidaturi. Nu a dorit nimeni. Să mimeze un concurs eu tot cred că nu este corect. Oricum votul este secret şi fiecare membru al CSM putea să nu voteze candidatura mea”, a spus Victor Micu.



„Evident că nu trebuie să fie mimate procedurile de alegere, însă atunci când e o singură propunere, e un singur candidat, aceasta vorbeşte despre un anumit climat în interiorul echipei”, a adăugat Mariana Kalughin.



„Uitaţi-vă la presiunea partenerilor europeni. Totuşi a fost până la urmă născut acest proiect unde în Consiliu nu o să intre aceste persoane din oficiu, am în vedere ministrul Justiţiei, procurorul general. De ce totuşi nu s-a mers pe o nouă formulă, adică să fie aceste modificări adoptate şi noua componenţă să fie fără aceste persoane”, a continuat Pavel Midrigan.



„Dacă vor fi operate modificările în Constituţie e clar că ne vom conduce de legislaţia care va fi actuală. Noi nu am putut să aşteptăm când vor fi operate modificările în Constituţie, că nu depinde de noi, depinde de politic exclusiv”, a mai declarat Victor Micu.



S-a discutat şi despre atitudinea CSM-ului în raport cu fenomenele din justiţie.



„În această perioadă noi am avut cele mai multe şedinţe importante pentru ţară care au fost în şedinţe închise. Noi n-am mai judecat niciodată foşti prim-miniştri. Cum a reacţionat CSM-ul? Deloc. Am avut şedinţe în care judecătorii au solicitat CSM-ului ca şedinţele lor să fie în şedinţă deschisă. Ce a hotărât CSM-ul? În şedinţă închisă”, a precizat Ion Guzun.



„Eu am îndoieli că actuala componenţă a judecătorilor pot să propulseze oameni cumsecade în fruntea lor. Faptul că de la Curtea Supremă de Justiţie au fost promovaţi doar oameni proaspeţi înaintaţi de prima instanţă în Curtea Supremă de Justiţie şi dintre cei cu experienţă care sunt de zeci de ani în Curtea Supremă de Justiţie nu au îndrăznit să-şi înainteze este o problemă. Acelaşi lucru este la judecătorii de la Curţile de Apel”, a spus Nicolae Roşca.



„Tocmai justiţia este ceea care poate schimba lucrurile într-un stat captiv. În fond, e vorba de o pătură, o castă care e destul de închisă. Şi de obicei, dacă nu se formează anumite pârghii pentru a democratiza din interior, apare după mine, de fiecare dată această pătură este sortită ca să apară în interior o frică de represalii din interior, mai ales că noi am avut anumite antecedente care ar putea să cuminţească judecătorii”, a explicat vicepreşedintele Centrului Prevenirea Corupţiei.



Victor Micu va ocupa fotoliul de şef al CSM încă patru ani.