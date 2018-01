Judecătorul român Cristi Danileţ, despre starea justiţiei din RM: „Un dezastru; Este o reformă de faţadă, pe care unii politicieni vor s-o facă”

Autorităţile de la Chişinău încearcă să păcălească Uniunea Europeană că implementează reforme profunde, inclusiv în domeniul justiţiei. În realitate însă recomandările experţilor europeni sunt ignorate, afirmă judecătorul român Cristi Danileţ.



„Aşa cum am procedat şi eu, au procedat şi alţi judecători din Europa care au venit, au fost plătiţi de Uniunea Europeană, au asistat, au acordat asistenţă tehnică Republicii Moldova, au întocmit observaţii, proiecte, rapoarte, şi totuşi, ele nu au fost puse în aplicare. Da, am o explicaţie, şi anume, o reformă de faţadă, pe care unii politicieni vor s-o facă în Republica Moldova, adică să bifeze nişte proiecte că s-au făcut, dar fără să le mai implementeze. Din păcate, în Republica Moldova există un dublu limbaj, şi anume, se încearcă cumva să se păcălească Uniunea Europeană că se fac reforme profunde în Republica Moldova. Realitatea este cu totul alta. Asta este situaţia. Şi clasa politică trebuie educată”, a declarat Cristi Danileţ la Europa Liberă.



Magistratul român a comentat şi faptul că Republica Moldova s-a clasat pe locul 105 din 109 state într-un clasament global privind independenţa justiţiei.



„Cuvântul care îmi vine în cap este „dezastru”. Dacă asta este percepţia într-adevăr cu privire la independenţa justiţiei, sunt multe de făcut. Cum spuneam şi la începutul interviului, dacă nu ai justiţie independentă, nu ai o justiţie funcţională, iar dacă justiţia nu-ţi funcţionează, societatea clachează, practic, societatea nu poate evolua. Rămânem într-un stadiu cum ar veni Occidentul este la un nivel avansat de civilizaţie modernă, iar Republica Moldova este la nivel de Evul Mediu”, a mai spus Cristi Danileţ.