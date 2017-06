VIDEO

Neclarităţi în dosarul lui Veaceslav Platon; Avocaţii susţin că în demersul acestuia au fost indicate circumstanţele altui caz

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 06.06.2017 22:40

Neclarităţi în cel de-al doilea dosar al lui Veaceslav Platon, în care este cercetat pentru escrocherie în proporţii deosebit de mari. Procurorii anticorupţie au cerut astăzi modificarea măsurii preventive pe numele unui presupus complice al afaceristului, însă, potrivit avocaţilor lui Platon, în demers au fost indicate circumstanţele altui caz.



Chiar la începutul şedinţei, judecătoarea Galina Moscalciuc a anunţat că procurorii anticorupţie cer o măsură mai blândă pentru unul dintre presupuşii complici ai lui Veaceslav Platon. Mai exact, din arest la domiciliu, inculpatul să fie cercetat sub control judiciar. Dar Platon a cerut să vadă documentul.



Instanţa i-a dat timp lui Platon să examineze demersul, însă, ulterior, afaceristul a declarat că actul nu are legătură cu dosarul examinat de judecătoare.



Ulterior, avocatul unui alt inculpat cercetat în acelaşi dosar a cerut o pauză pentru a face cunoştinţă cu materialele cauzei. Astfel, următoarea şedinţă va avea loc pe 12 iunie. Unul dintre avocaţii lui Platon susţine că judecătoarea ar fi comis o eroare atunci când a propus examinarea demersului procurorului.



Procurorul a refuzat să facă declaraţii pentru presă. Potrivit acuzatorilor, deţinând pachetul majoritar al mai multor companii de asigurări, Platon ar fi intenţionat să sustragă milioane de lei de pe conturile acestora. El ar fi acţionat în complicitate cu două persoane. Una dintre acestea se află în arest preventiv, iar alta în arest la domiciliu. Procurorii spun că pentru infracţiunea comisă inculpaţii riscă până la 15 ani de închisoare.