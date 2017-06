Judecătorul lui Ilan Shor: Are experienţă de doar doi ani, datorii de aproape un milion de lei şi a făcut parte din completul care l-a condamnat pe Filat

Andrei Niculcea, magistratul care l-a condamnat miercuri, 21 iunie, pe Ilan Şor la 7,5 ani de închisoare în dosarul furtului din sistemul bancar moldovenesc, are experienţă de doar doi ani în funcţia de judecător.Decretul de numire a lui Niculcea la Judecătoria sectorului Buiucani a fost semnat în iulie 2015, scrie portalul Anticorupţie . Anterior, magistratul a activat 13 ani în cadrul Procuraturii, avansând de la funcţia de adjunct interimar al procurorului din Căinari, până la procuror în Secţia judiciar-penală din cadrul Direcţiei Judiciare a Procuraturii Generale.Potrivit ultimei sale declaraţii de avere, Niculcea are contractate împrumuturi în valoare de 41.000 de euro, fără termen exact de rambursare. Sumele au fost împrumutate în 2014-2015.Anul trecut, magistratul a intrat în proprietatea unui apartament de 87,6 metri pătraţi, cumpărat în baza unui contract de investiţii. Apartamentul l-a costat 40.784 de euro, bani achitaţi în perioada 2011-2016.În 2013, Niculcea a obţinut, prin mandat, drept de utilizare şi posesie a unui automobil Toyota RAV 4, produs în acelaşi an şi estimat la preţul de 368.000 de lei. În 2016, judecătorul a primit un salariu de 162.000 de lei.Salariul pe care l-a primit Niculcea în 2016 este de cel puţin două ori mai mare decât cel pe care îl primea în perioada în care activa la Procuratură. Astfel, în 2013, el declara un salariu de 86.000 de lei sau cica 7.000 de lei pe lună. În 2014, salariul acestuia a fost şi mai mic – 76.000 de lei, iar în 2015 - 86.000 de lei. În pofida acestui fapt, magistratul a reuşit să-şi cumpere automobil şi să scape de o bună parte din datorii. În 2015, judecătorul declara datorii de 81.700 de euro, iar în 2016, acestea s-au redus în jumătate.Andrei Niculcea s-a regăsit şi în completul de judecată care a examinat dosarul fostului premier Vlad Filat, condamnându-l la nouă ani de închisoare. Ulterior, Curtea de Apel Chişinău a respins mai multe dintre probele admise de instanţa de fond, pe motiv că acestea nu au fost probate. Este vorba în special de martorii falşi din Federaţia Rusă pe care i-au invocat procurorii. Tot Andrei Niculcea a examinat şi cererea de arestare pe numele viceprimarului Capitalei, Nistor Grozavu, plasat în arest la domiciliu.Amintim că Ilan Shor a fost condamnat ieri la şapte ani şi şase luni de închisoare, dar a fost eliberat din arest la domiciliu şi plasat sub control judiciar până la pronunţarea deciziei Curţii de Apel.