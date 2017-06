O nouă amânare în dosarul Petrenco; Fostul deputat: „Deja este ridicol”

O nouă amânare în dosarul aşa-zisului grup Petrenco. Astăzi, la Judecătoria Chişinău cu sediul în sectorul Râşcani, trebuia să aibă loc o şedinţă, în cadrul căreia procurorii urmau să-şi prezinte susţinerile verbale. Acest lucru însă nu s-a întâmplat, întrucât acuzatorii de stat au mai cerut o săptămână de pregătire pentru proces. Şi de această dată, la şedinţă au asistat reprezentanţi ai mai multor misiuni diplomatice şi organizaţii internaţionale.



Fostul deputat Grigore Petrenco susţine în continuare că procesul este tergiversat intenţionat, iar sentinţa nu este pronunţată pentru a li se îngrădi drepturile cetăţeneşti.



„Consider că ceea ce s-a întâmplat astăzi, faptul că procurorii au venit nepregătiţi, este absolut ridicol şi este lipsă de respect faţă de instanţă, faţă de toţi. Deja au trecut 20 de luni de la acele proteste din 6 septembrie 2015, în faţa Procuraturii Generale, când am fost arestaţi şi acest dosar a fost tergiversat de fiecare dată de partea acuzării. Iată că am ajuns la etapa dezbaterilor judiciare. Procurorii data trecută au solicitat termen de 7 zile şi lor li s-au dat 10 zile şi au venit nepregătiţi”, a declarat Petrenco.



De cealaltă parte, procurorul Ion Brânză a respins acuzaţiile. El a spus că e vorba despre un dosar voluminos şi partea acuzării are nevoie de timp pentru examinare.



„Noi am solicitat un termen, instanţa a acordat termen. Noi am sugerat că este un termin insuficient, respectiv la şedinţa de astăzi am făcut uz de dreptul procesual, acesta este un drept al oricărei părţi, şi al apărătorului, şi al procurorului, să solicite o urgenţă suplimentară. Aceasta nu este o tergiversare. Noi nu suntem la etapa cercetării probelor pentru a amâna şedinţa de anumite circumstanţe care s-ar impiedica examinarea şedinţei”, spune procurorul.



Reprezentantul Ambasadei Franţei la Chişinău, Jeremie Aurelien Petit, prezent la proces, a subliniat că, în ţara sa, participanţii la proteste nu fac puşcărie.



„Uniunea Europeană urmăreşte cu mare atenţie evenimentele din justiţia Republicii Moldova. Suntem preocupaţi în special de riscul justiţiei selective şi de violarea drepturilor omului, pe care le-am semnalat deja la Consiliul UE în februarie 2016. Nu cunosc dosarul în profunzime, dar, la prima vedere, motivul acuzării este legat de participarea domnului Petrenco la acţiunile de protest care au avut loc în faţa Procuraturii Generale şi în faţa casei domnului Plahotniuc. El este acuzat de tulburarea ordinii publice. În Franţa, pentru acest tip de manifestare, nicio persoană nu este inculpată, ar putea doar să fie amendată, nu arestată, cum a fost cazul domnului Petrenco, plasat după gratii timp de şase luni, în condiţii extreme, în Penitenciarul nr. 13, unde s-a aflat în pericol”, a declarat Jeremie Aurelien Petit.



La şedinţa de judecată au mai asistat reprezentanţi ai OSCE, ai Delegaţiei Uniunii Europene şi ai ambasadelor Statelor Unite ale Americii, Germaniei şi Suediei. Amintim că, în perioada în care membrii aşa-numitului grup Petrenco se aflau în arest, câţiva oficiali europeni s-au oferit să fie garanţi în acest caz, dar cererile le-au fost respinse. Fostul deputat şi alţi opt participanţi la un protest organizat în faţa Procuraturii Generale au fost reţinuţi pe 6 septembrie 2015, fiind învinuiţi de dezordini în masă. După şase luni de detenţie în Penitenciarul nr. 13, în februarie 2016, ei au fost plasaţi în arest la domiciliu, iar din luna aprilie a anului trecut sunt cercetaţi sub control judiciar.