VIDEO

Domnica Manole spune că informaţiile din avizele SIS sunt neadevăruri: „Se urmăreşte intimidarea mea”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 30.05.2017 20:23

Contradicţii între Serviciul de Informaţii şi Securitate şi judecătoarea Curţii de Apel Chişinău Domnica Manole. Instituţia a emis un aviz consultativ în care menţionează că există factori de risc în activitatea magistratei, informaţii despre care Manole spune că reprezintă un fals. Documentul urma să fie examinat astăzi de Consiliul Superior al Magistraturii, însă membrii structurii au amânat chestiunea invocând că au nevoie de timp pentru studierea materialelor. "Se urmăreşte intimidarea mea", afirmă judecătoarea.



Serviciul de Informaţii şi Securitate a emis două avize în privinţa Domnicăi Manole, dintre care al doilea a fost chiar la cererea judecătoarei. Se invocă abateri la mai multe dosare, inclusiv la decizia de a obliga Comisia Electorală Centrală să organizeze referendumul de modificare a Constituţiei, iniţiat de Platforma Civică Demnitate şi Adevăr.



Pentru a monitoriza felul în care membrii CSM examinează această chestiune, la şedinţa instituţiei au venit un reprezentant al Delegaţiei Uniunii Europene, un înalt consilier UE pentru domeniul Procuraturii, dar şi reprezentanţi ai OSCE, Ambasadei Suediei şi ai unor ONG-uri. Subiectul a fost însă amânat pentru o altă şedinţă.



La rândul său, judecătoarea Domnica Manole a contestat în instanţă documentele de la SIS, însă judecătorii au refuzat să examineze demersurile, întrucât avizele consultative nu ar reprezenta acte administrative. Magistrata crede că se urmăreşte intimidarea întregului sistem judecătoresc.



„Avizul SIS îl calific doar ca o încercare de intimidare a mea, o încercare de a mă reduce la tăcere, o încercare de a mă face să nu mai critic sistemul, să nu mai am altă opinie, deoarece toată informaţia care este furnizată în primul aviz, cât şi în al doilea, sincer vă zic, eu sunt foarte indignată, este o informaţie falsă, o informaţie eronată care nu corespunde adevărului. Deci, îmi pare că SIS-ul, care ar trebui să fie un organ cu autoritate, care deţine o competenţă şi nişte atribuţii foarte mari, îşi permite să furnizeze o informaţie care nu corespunde adevărului”, a declarat Domnica Manole.



În asemenea condiţii mai apare o problemă, afirmă Domnica Manole: „Cariera judecătorului depinde de avizul SIS, ceea ce nu este corect. După părerea mea, avizele respective sunt un atentat, o sfidare a independenţei judecătorului deoarece vedeţi, SIS-ul prin avizele respective el îşi manifestă dezacordul cu modul de înfăptuire a justiţiei, deşi SIS-ul nu deţine competenţa de a verifica calitatea actului de justiţie. Deci, am impresia că la moment SIS-ul se pretinde a fi a patra instanţă în stat”.



Am încercat să obţinem o reacţie de la SIS la aceste acuzaţii, dar ofiţerul de presă ne-a spus să trimitem o solicitare, lucru pe care l-am şi făcut. Până la această oră, nu am primit însă un răspuns.



Judecătorii sunt supuşi verificărilor de către SIS o dată în cinci ani. Menţionăm că mâine se împlineşte un an de când CSM i-a permis Procuraturii Generale să iniţieze urmărirea penală a Domnicăi Manole, în urma deciziei de a obliga Comisia Electorală Centrală să organizeze referendumul de modificare a Constituţiei, iniţiat de Platforma Civică Demnitate şi Adevăr. Hotărârea a fost atacată la Curtea Supremă de Justiţie şi se află încă în examinare.



Cât priveşte dosarul penal: „Este trist, dar la moment sunt încă la discreţia Procuraturii Anticorupţie deoarece cazul se află încă la dumnealor. Desigur că eu am contestat toate acţiunile organului de urmărire penală, la moment sunt în examinare în instanţele de fond. Am avut un an de presiune, de tortură psihologică. Vreau să declar ferm că nu şi-au realizat scopul lor. Cum am afirmat un an în urmă că am adoptat o hotărâre conform legii, la fel pledez în continuare pentru respectarea legii şi de fiecare dată nu voi ezita să critic pe toţi acei care încearcă să submineze independenţa justiţiei”.



Menţionăm că hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii a fost criticată de reprezentanţi ai societăţii civile şi a provocat nedumerirea Delegaţiei Uniunii Europene şi a Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chişinău. Şi membrii Comitetului ONU pentru Drepturile Omului au dezbătut subiectul şi s-au arătat îngrijoraţi de acest caz.