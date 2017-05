CSM a amânat subiectul privind examinarea avizului consultativ cu privire la judecătoarea Domnica Manole

Consiliul Superior al Magistraturii a amânat subiectul privind examinarea avizului consultativ suplimentar al Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) cu privire la judecătoarea Curţii de Apel Chişinău Domnica Manole.După ce, în noiembrie 2016, CSM a refuzat să examineze avizul SIS cu privire la judecătoarea Domnica Manole, solicitând instituţiei să verifice suplimentar activitatea magistratei, recent Serviciul de Informaţii şi Securitate a venit cu un nou aviz în privinţa Domnicăi Manole. În noul document sunt repetate aproape în întregime constatările din avizul trecut, adăugând doar un singur episod nou - o hotărâre pronunţată în 2013 de completul de judecată din care a făcut parte şi Domnica Manole.Dosarul se referă la un litigiu între doi agenţi economici - compania Provimet Group şi SRL SGC Grup, implicaţi în implementarea proiectului european „Fixed and Mobile Communication Network for the Border Guard Service in Moldova, Ungheni to Giurgiuleşti”.Potrivit avizului SIS, care a intrat în posesia portalului, „modul de derulare a speţei judiciare denotă semnele unei aşa-numite „judecăţi clandestine”, înfăptuită fără cunoştinţă de cauză a părţii pe dosar SRL SGC Grup, cu o avantajare a SRL Provimet Grup”.În avizul SIS se mai precizează că „preşedintele Colegiului civil al instanţei de apel, Domnica Manole, a neglijat temeiurile privind imposibilitatea luării la cunoştinţă a apelantului despre conţinutul deciziei de fond, pentru contestare şi a obstrucţionat drepturile la apărare ale cetăţeanului, iar comportamentul în derularea şedinţelor de judecată de rând cu cel al judecătorilor vizaţi (membrii completului de judecată Nina Traciuc şi Eugenia Fistican - n.r.) au denotat adiţional abordări în susţinerea nefondată a uneia dintre părţi”.Ţinând cont de acest caz, dar şi cele invocate în avizul anterior al SIS, returnat de CSM, Serviciul de Informaţii şi Securitate insistă pe prezenţa factorilor de risc în activitatea magistratei.Contactată de portalul, Domnica Manole a declarat că se aşteaptă ca la şedinţa de marţi, 30 mai, a CSM acest aviz al SIS să fie folosit drept pretext pentru a o declara incompatibilă cu funcţia de judecător şi să o elibereze din funcţie.