VIDEO: Mihai Ghimpu, surprins cum îl vizitează pe Dorin Chirtoacă, aflat în arest la domiciliu

Liderul PL, Mihai Ghimpu, a fost surprins în această seară vizitându-l pe nepotul său, primarul Dorin Chirtoacă, aflat în arest la domiciliu. Activistul civic Andrei Donică este cel care l-a surprins pe liderul PL şi a reuşit să îl şi filmeze cum intră în blocul în care locuieşte Dorin Chirtoacă şi cum iese de acolo, pentru o oră şi jumătate.„Vă prezint probe video care demonstrează că Dorin Chirtoacă l-a primit în apartamentul său, contrat legii, aflându-se în arest la domiciliu, pe liderul PL, Mihai Ghimpu, care de fapt a coordonat toate combinaţiile şi schemele din Primăria Chişinău”, scrie activistul, pe pagina sa de facebook Totodată, Andrei Donică cere public organelor competente să întreprindă măsurile legale prevăzute în această situaţie, adică transferarea lui Dorin Chirtoacă din arest la domiciliu - la penitenciar.„În această seară, ieşind de la emisiunea la care am fost invitat la Jurnal TV (cu sediul la Ciocana), pe lângă mine a trecut maşina cu numărul PL 001. Ştiind că e maşina lui Mihai Ghimpu, am intruit că pleacă la Dorin Chirtoacă şi aşa a fost. A mers la Mircea cel Bătrân 13/2, a intrat în blocul în care locuieşte Dorin Chirtoacă. A stat o oră şi jumătate acolo. Am aşteptat până iese, l-am întrebat a făcut această vizită, în situaţia în care Chirtoacă se află în arest la domiciliu şi nu are dreptul să fie vizitat. Nu a răspuns nimic”, a precizat Andrei Donică, pentru Jurnal.md.