Judecător raider, desemnat de CSM preşedinte al Judecătoriei Chişinău; Acesta a fost singurul candidat înscris în concurs

Sursa: jurnal.md Foto: magistrat.md 07.03.2017 16:44

Controversatul magistrat Radu Ţurcanu, botezat de presă drept judecător „raider”, a fost propus şefului statului pentru funcţia de şef al Judecătoriei Chişinău. Decizia a fost luată de către Consiliul Superior al Magistraturii.



Culmea, Ţurcanu a fost singurul înscris în competiţia pentru acest fotoliu, după ce concursul precedent a eşuat. Anterior, acesta nu a acumulat numărul necesar de voturi pentru a fi propus în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Chişinău şi şi-a încercat din nou norocul, iarăşi fără contracandidaţi.



Întrebat ce îşi propune să facă în noua ipostază, Ţurcanu a menţionat că este interesat de majorarea salariilor. „Problema la moment stringentă pe care o văd pentru Chişinău este problema achiziţiilor, deblocarea conturilor, salarizarea judecătorilor, a personalului, funcţionarea asistenţi, grefieri”, a spus judecătorul, citat de Jurnal TV.



Radu Ţurcanu a mai fost întrebat cum stă la capitolul integritate şi ce avere are.



„Sunt deţinătorul unui automobil de model Mercedes, anul fabricaţiei 2010. Soţia mea, care este şi ea angajată, într-o companie privată, are un automobil Toyota Corolla, tot datat cu anul 2010. Iar în partea ce ţine de imobil, sunt coproprietarul apartamentului din sectorul Botanica, unde locuiesc cu membrii familiei, 2 copii, în 60 de metri pătraţi”, a adăugat Ţurcanu.



„Aţi fost influenţat vreodată pentru a adopta o hotărâre în favoarea cuiva sau nu?”, s-a interesat membrul CSM Teodor Cârnaţ. „N-am fost influenţat de nimeni”, a spus Radu Ţurcanu.



Judecătorul care aspiră la cea mai înaltă funcţie din instanţa capitalei a uitat însă, probabil, să menţioneze că, anterior, a fost selectat de CSM pentru a obţine un apartament la preţ preferenţial în condiţiile în care se regăseşte în lista magistraţilor cărora Primăria le-a oferit deja spaţiu locativ gratuit. Membrii Consiliului nu au deliberat prea mult şi au decis să înainteze preşedintelui candidatura lui Radu Ţurcanu pentru funcţia de preşedinte al Judecătoriei Chişinău pe un termen de patru ani.



Hotărârea poate fi atacată la Curtea Supremă de Justiţie în termen de 15 zile.



Ultimul cuvânt în această numire îl are şeful statului, care va decide dacă îl promovează sau nu pe judecător.



Menţionăm că până la intrarea în vigoare a noii legi cu privire la reorganizarea judecătoriilor şi până la fuzionarea tuturor instanţelor din capitală, Radu Ţurcanu a ocupat postul de vicepreşedinte al Judecătoriei sectorului Botanica. Anterior, a intrat de mai multe ori în atenţia opiniei publice. Bunăoară, el a declarat că problema corupţiei în sistemul judiciar din ţara noastră ar fi umflată în sondaje. Totodată, publicaţia „Ziarul de Gardă” a scris despre Ţurcanu că ar fi unul dintre judecătorii-raider şi ar fi emis o ordonanţă prin care o companie offshore a devenit proprietara unui pachet de acţiuni de la compania de asigurări ASITO. Ţurcanu nu a comentat acuzaţiile.