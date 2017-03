Discurs tăios la Adunarea Judecătorilor: „Justiţia din RM se face după mofturile unui individ care aproape a atins demenţa! Opriţi-vă cât nu e târziu, executanţii de astăzi pot fi executaţii de mâine”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 03.03.2017 15:19

Astăzi la Chişinău a avut loc Adunarea Generală a Judecătorilor, unde mai-marii justiţiei au ţinut discursuri pompoase despre aşa-zisa reformă din sistem, despre „transparentizarea” actului de justiţie, aducând laude „evoluţiilor” din sistemului judecătoresc.



După câteva ore de elogii, magistratul Gheorghe Balan, de la Judecătoria Botanica, a ţinut un discurs tranşant şi tăios în faţa celor 350 de judecători prezenţi la eveniment, reproşându-le că au ajuns să slujească „un individ care aproape a atins demenţa” şi comparând sistemul judecătoresc cu o „stână” plină de laşi şi incompetenţi. Totodată, magistratul şi-a îndemnat colegii de breaslă să se oprească până nu e târziu şi i-a avertizat că „executanţii de astăzi pot fi executaţii de mâine”. Publicăm mai jos discursul integral al judecătorului Gheorghe Balan:



„Din discursurile vorbitorilor se face impresia că în sistemul judiciar totul este bine, însă situaţia nu este aşa. Domnilor judecători, este bine cunoscut că rolul justiţiei în orice societate este foarte important, însă în Republica Moldova ea a fost şi continuă să fie confiscată de cei care de la 2009 încoace au împărţit Palatul Republicii, iar de ceva timp clădirea Parlamentului.



Societatea moldovenească e la limita aşteptării, deoarece am ajuns un sistem de laşi şi incompetenţi cu funcţii care dau în cap oricui este diferit. Fiinţa acestui neam deşi trăieşte apocalipsa badjocorii încă aşteaptă marele vot al sistemului judecătoresc, fiindcă ea ştie că aceasta este singura ei şansă de a reveni la normal.



Oare nu pricepeţi că atuala guvernare ne pregăteşte pentru următoarea etapă o zăbală grea, cu ţepi, veninoasă, ca să nu mai vorbim? De ce am permis permis transformarea justiţiei într-o stână, ce se mişcă unui cioban acea stână, iar CNA, SIS, MAI sunt paznici ai acestei stâne? În statul nostru de drept se arestează şi se eliberează de sub arest în funcţie de mofturile personale ale unui individ, care aproape a atins demenţa.



Oare nu sesizăm că repubica Moldova se transformă încet cu încet într-un stat de tip mafiot, oare nu putem înţelegem care este soarta acestui petic de pământ şi că numai prin soluţii corecte vom putea salva neamul batjocorit? Oare nu se cunoaşte că bolile incurabile, cu final tragic, ne bat la uşă din cauza ilegalităţilor comise de guvernanţi şi tolerate de noi, întrucât îi suportăm, iar unii din noi chiar îi slujesc?



Oare nu ştim că cetăţenii noştri ridicaţi pe sus de mascaţii statului înainte de a ajunge în faţa noastră se roagă nu să fie iertaţi sau să fie milostivi cu ei, dar se roagă să aibă parte de un complet normal, adică independent şi obiectiv?



De ce nu încercăm să realizăm că represiunea nedreaptă este o faptă penală, că executanţii de azi pot fi executaţii de mâine, de ce unii dintre noi îşi aruncă dumnezeirea de a purta în cătuşe abuziv exponenţi ai partidelor politice, a justiţiei, procuraturii, poliţiei? Cum vrem noi ca societatea să-şi schimbe atitudinea faţă de noi dacă noi nu dorim acest lucru?



Poate a venit timpul să chemăm un preot să ne binecuvânteze şi să începem adunările noastre generale cu o rugăciune. Chiar să nu înţelegem că cererea de recuzare sau declaraţia de abţinere nu sunt din simplul motiv că nu există un alt dumnezeu mai puternic după cum se cred unii dintre noi astăzi, când hotărăsc soarta semenilor noştri doar pentru a-aşi asigura liniştea şi bunăstarea personală a lor şi a familiilor lor...



Pe judecătorii care se cred Dumnezei, şi unii din componeţa actuală a CSM, prin concursul direct în care s-au creat condiţii pentru survenirea dezastrului din 20 septembrie 2016, dar care nu îşi simt musca pe propria căciulă pentru acest dezastru, îi îndem să vă aduceţi aminte că înainte să deveniţi judecători aţi jurat să respectaţi Constituţia şi legile ţării!



Aţi tăiat linia continuă şi aţi intrat pe contrasens. Mai citiţi odată rugăciunea unui judecător, opriţi-vă astăzi, căci mâine poate fi târziu. Gândiţi-vă bine la ziua de mâine, la familiile voastre, dacă nu vă pasă de cei care suferă astăzi din urma abuzurilor voastre.”