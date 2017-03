Spălătoria rusească: 22 de milioane de dolari au fost virate în conturile companiilor lui Shor de către firme-fantomă

În 2012, Yana Gaydaychuk, fiica impresarei Jasminei, soţia lui Ilan Shor, a fondat la Chişinău societatea Agercom Grup SRL. Informaţiile obţinute dedemonstrează că această companie a primit în contul deschis la Moldindconbank 2,5 milioane de dolari. Banii au intrat pe 9 decembrie 2013, fiind viraţi de Westburn Enterprises Limited, o firmă fantomă din Marea Britanie, implicată în operaţiunea rusească de spălare a sumei de 22 de miliarde de dolari numită Laundromat.De fapt, în aceeaşi zi, Westburn Enterprises Limited nu doar că a transferat bani, dar a şi încasat mai mult de 30 milioane de dolari de la o altă companie fantomă - Mirabax Investments Limited, implicată şi ea în Laundromat.Seabon Limited este o altă companie din Marea Britanie, care a încasat, în aprilie 2013, în urma unui proces de judecată desfăşurat în Republica Moldova, o datorie fictivă de 700 milioane de dolari de la cinci firme din Rusia. Suma uriaşă a ajuns la compania britanică în mai multe tranşe.O tranzacţie similară a fost înregistrată şi pe 28 iunie 2013. La acea dată, în contul Seabon Limited, deschis la Moldindconbank, au intrat 12,8 milioane de dolari proveniţi din Rusia. În aceeaşi zi, Seabon Limited a făcut mai multe transferuri, iar 845.411 de dolari i-a redirecţionat pe contul Dufremol SRL, deschis la Unibank, cu destinaţia plăţii „pentru notebook-uri”.Dufremol, companie care deţine mai multe magazine duty-free pe teritoriul RM, este proprietate a familiei Shor şi face parte din ShorHolding.Deja în baza altei ordonanţe judecătoreşti din schema Laundromat, pe 27 decembrie 2013, Seabon Limited a primit o tranşă de 33,5 milioane de dolari din suma totală de aproape 900 de milioane de dolari care a stat la baza procesului.În aceeaşi zi, Seabon Limited i-a transferat 9,6 milioane de dolari firmei moldoveneşti Ghermivali SRL, cu destinaţia plăţii: „pentru tehnica de calcul”.Ghermivali SRL a fost fondată la Chişinău şi administrată, timp de mai mulţi ani, de către familia Shor. Societatea a făcut afaceri şi în pădurea din „Codrii ShOrheiului”, dar a apărut şi „Jaful secolului”.Conform înregistrărilor bancare de la instituţia financiară letonă Trasta Komercbanka, pe 13 aprilie 2011, Seabon Limited a încasat pe cont 2,2 de milioane de dolari de la executoarea judecătorească Svetlana Mocan, cu destinaţia „transferarea mijloace băneşti încasate de la debitor OOO Laimex şi OOO Omega”. Această tranşă face parte din suma de 200 de milioane de dolari de care a beneficiat firma fantomă în urma unui alt litigiu.În aceeaşi zi, Seabon Limited transferă peste un milion de dolari către Infoton-Com SRL, în contul acestei societăţi de la Banca Socială, cu destinaţia plăţii: „pentru materiale de construcţii”.La câteva luni după tranzacţie, Infoton-Com SRL a devenit proprietarul hotelului de trei stele „Cosmos”, situat lângă gara feroviară din Chişinău.a aflat că Infoton-Com SRL a primit şi alte sume bani de la companii implicate în spălătoria rusească. Astfel, pe 28 iunie 2013, în contul Westburn Enterprises Limited deschis la Moldinconbank au intrat 2,9 milioane de dolari de la Seabon Limited. Tot în aceeaşi zi, Westburn Enterprises Limited redirecţionează peste o jumătate de milion de dolari către Infoton-Com SRL.Potrivit Registrului companiilor din Moldova, Infoton-Com SRL a fost creată în 2008. Printre proprietari s-au numărat şi două companii controlate la Ilan Shor.Pe 30 decembrie 2013, Westburn Enterprises Limited din Marea Britanie încasează aproape 17 milioane de dolari de la Seabon Limited şi executoarea Svetlana Mocan. În aceiaşi zi, Westburn transferat peste şase milioane de dolari în conturile firmei Molint Grup SRL, fondată în 2005 de Ilan Shor. În prezent, proprietar al firmei este un cetăţean din Ucraina.Chester NZ Limited este o companie de tip offshore din Noua Zeelandă. A jucat un rol important în „spălătoria rusească”, având atât calitatea de creditor, cât şi pe aceea de debitor în mai multe procese judiciare de legalizare a banilor proveniţi din Rusia.În mai multe tranşe, în conturile Chester NZ Limited deschise în Moldova şi Letonia a intrat peste 1 miliard de dolari din „spălătoria rusească”.Una dintre aceste tranşe a fost înregistrată pe 21 noiembrie 2013. În contul de la Moldindconbank al companiei din Noua Zeelandă au intrat peste două milioane de dolari de la Valemont Properties LTD, implicată şi ea în Laundromat.În aceiaşi zi, Chester NZ Limited redirecţionează suma de 1,6 milioane de dolari firmei Nobil Air SRL.Nobil Air SRL este o companie aeriană fondată de Vera Morazan, sora oligarhului moldovean Vlad Plahotniuc. La un moment dat, interesele asociatului unic în această companie au fost reprezentate, prin procură, şi de preşedintele Parlamentului, Andrian Candu. Însă, la data tranzacţiei dintre Chester NZ Limited şi Nobil Air SRL, compania aeriană se afla în proprietatea familiei Shor care o controla prin interpuşi.Pe 9 martie, RISE Moldova a transmis o scrisoare ShorHolding prin care a încercat să afle în ce context şi în ce scopuri firmele conectate la Shor au primit bani de la companiile fantomă implicate în „spălătoria rusească”. Răspunsul a fost scurt şi evaziv.Ilona Shor, director Dufremol SRL: Dufremol nu are careva datorii faţă de persoanele juridice indicate de Dvs., la fel şi persoanele juridice menţionate nu au careva datorii faţă de Dufremol. În privinţa celor alte întrebări solicitate - nu dispunem de informaţii.Reporteriil-au întrebat pe şeful Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari, dacă companiile controlate de Platon şi Shor au beneficiat de bani din Laundromatul rusesc, însă acesta ne-a răspuns că este prea devreme să vorbească despre aceste aspecte.Viorel Morari, şeful Procuraturii Anticorupţie: „Haideţi să nu o luăm prea înainte. Daţi să ne clarificăm etapă cu etapă. La un anumit timp o să putem constata toate circumstanţele săvârşirii faptelor. La moment, din ce avem – banii provin din Federaţia Rusă, au fost trecuţi prin instituţiile financiar-bancare din Moldova şi transferaţi în zone offshore sau în alte state europene. Asta-i schema la general. Ulterior, deja trebuie să constatăm […] fiind, de exemplu, transferaţi în zone offshore sau în alte state europene dacă s-au reîntors aceste sume de bani sau au fost depozitaţi o parte din ei pe teritoriul Republicii Moldova sau în conturile unor agenţi economici sau persoane fizice.