Noi detalii despre celebrul „Laundromat”, prin care 22 de miliarde de dolari din Rusia au fost spălate prin intermediul instanţelor din RM

Noi detalii în cazul spălării a 22 de miliarde de dolari, fonduri murdare din Rusia, prin intermediul sistemului judecătoresc al Republicii Moldova, despre care experţii spun că se află sub controlul oligarhului Vladimir Plahotniuc. Potrivit unei investigaţii publicate astăzi de Novaia Gazeta , în celebrul „laundromat” ar putea fi implicaţi colaboratori ai Serviciului Federal de Securitate din Rusia.Despre această schemă scandaloasă din justiţia moldovenească, Andrei Năstase a vorbit încă în 2013. Liderul Platformei Demnitate şi Adevăr a publicat un memoriu în care atenţiona opinia publică şi instituţiile internaţionale cu privire la faptul că un grup de magistraţi controversaţi acţionează la comandă politică, transformând ţara noastră într-un recipient de spălare a banilor mafiei autohtone şi internaţionale.Jurnaliştii ruşi au studiat 76 000 de tranzacţii bancare. Cifra de afaceri totală pe aceste tranzacţii s-au ridicat la 156 de miliarde de dolari. Banii proveniţi din Rusia au ajuns în 732 de bănci din 96 de ţări. Destinaţia finală au fost în total 5140 de companii dintr-o varietate de jurisdicţii – din SUA şi Africa de Sud – până în China şi Australia.Banii îşi aveau originea din contracte guvernamentale mari, contrabandă cu produse electronice, îmbrăcăminte şi produse cu destinaţie militară; furturi de active din bănci şi chiar din finanţarea unor proiecte politice în Europa.„Pentru transferul acestor bani murdari peste hotare era nevoie de un document. Astfel s-a recurs la deciziile judecătoreşti. Întrucât sistemul judecătoresc din Rusia este „scump”, au decis să se adreseze unor judecători mai „ieftini” în ceea ce priveşte taxele ilegale. Astfel de judecători au fost găsiţi în Moldova”, comentează jurnaliştii ruşi.În investigaţia rusească sunt pomenite numele a doi ofiţeri FSB, Evgheni Volotovski şi Alexei Şmatkov, care ar putea fi implicaţi în schema de spălare a banilor prin intermediul sistemului judecătoresc din Moldova.Despre faptul că Republica Moldova este folosită de mafia rusească drept recipient de spălare a banilor, liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, a atenţionat încă acum câţiva ani.„În 2013-2014 eram avocat, iar deconspirarea, pe plan naţional şi internaţional a atacurilor raider, a spălătoriei mafiei ruseşti de zeci de miliarde de dolari era unicul lucru pe care îl puteam face într-un stat cu instituţii capturate complice. Şi am făcut-o, chiar cu riscul vieţii. Un procuror independent, de preferinţă european, e minimumul de care avea şi are nevoie Moldova. Asta e şi prioritatea mea. Nici revenirea la procuratură nu o exclud la accederea la putere a forţelor democratice cu voinţă politică pe domeniul combaterii corupţiei, nedreptăţii şi sărăciei. Voinţa noastră e demonstrată de fapte”, a comentat Andrei Năstase investigaţia publicată astăzi de Novaia Gazeta.Liderul Platformei Demnitate şi Adevăr afirmă că Republica Moldova a pierdut 540 de milioane de dolari doar din spălarea miliardelor. S-a întâmplat din cauza aprobării, în 2010, de către Parlament a proiectului de lege prin care a fost plafonată taxa de stat de la trei la sută din valoarea acţiunii la suma fixă de 25.000 de lei pentru persoane fizice şi 50.000 de lei pentru cele juridice. Andrei Năstase spune că documentul a fost elaborat şi propus de fostul deputat Alexandru Tănase, care este în prezent preşedinte al Curţii Constituţionale.