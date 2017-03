Usatîi: Autorităţile din Marea Britanie vor ancheta implicarea lui Plahotniuc în tentativa de omor asupra lui Gorbunţov

Organele de anchetă din Marea Britanie vor primi, în curând, dovezi care indică direct asupra faptului că preşedintele PD, oligarhul Vladimir Plahotniuc, este cel care a comandat omorul lui Gherman Gorbunţov. Cel puţin aşa susţine liderul formaţiunii „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, după ce magistraţii de la Judecătoria Chişinău au respins cererea privind anularea ordonanţei procurorului general de punere sub învinuire a acestuia.„Organele ocrotirii de drept din Moldova au încercat să inducă în eroare organele de anchetă din Marea Britanie. Ei încercau, pe calea unor poveşti, să obţină transferarea dosarului penal în Moldova”, afirmă Usatîi, potrivit căruia instituţiile britanice, fiind la curent cu nivelul foarte înalt al corupţiei în sistemul de drept moldovenesc, au refuzat să transmită dosarul în Moldova, unde „urmărirea penală s-ar fi încheiat în 15 minute şi ar fi pus sub învinuire zece oameni”.Totodată, liderul PN este nedumerit în legătură cu faptul că procurorul Vitalie Busuioc refuză să-l interogheze la Moscova, scrie Independent „Dovezile care au fost prezentate organelor de anchetă din România şi, parţial, din Marea Britanie, iar în curând încolo va fi transferat totul, inclusiv acele lucruri despre care eu nu am declarat public, indică direct că cel care a comandat omorul lui Gorbunţov este Plahotniuc şi sindicatul killerilor creat de acesta, care activa în domeniul omorurilor la comandă pe teritoriul UE”, a declarat Usatîi, subliniind că oligarhul Plahotniuc era conducătorul acelei grupări.În context, Usatîi a menţionat că în timpul vizitei în Republica Moldova, fostul premier român Victor Ponta i-a promis lui Plahotniuc că „va distruge orice dosar penal”.Vladimir Plahotniuc nu a comentat acuzaţiile.