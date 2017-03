Eduard Grama, pus sub învinuire pentru corupere pasivă; Procurorii vor cere azi suspendarea din funcţie a ministrului

Sursa: jurnal.md Foto: ipn.md 16.03.2017 12:14

Ministrului Agriculturii, Eduard Grama, a fost pus sub învinuire pentru corupere pasivă. Ordonanţa a fost emisă astăzi de procurori. Tot astăzi, procurorii urmează sa transmită Guvernului demersul de suspendare din funcţie a ministrului, in conformitate cu art. 200 din Codul de procedura penală.



Potrivit ofiţerului de presă al CNA, Angela Starinschi, Gram a primit ieri îngrijiri medicale după ce a acuzat probleme de sănătate în timpul audierilor. Medicii au decis că, având în vedere intervenţia chirurgicală pe cord, pe care a suferit-o anterior, sunt necesare investigaţii suplimentare.



„Astăzi, un consiliu, format din mai mulţi medici, a decis ca el să rămână sub supraveghere medicală într-o instituţie specializată”, precizează CNA.



Medicii urmează sa transmită procurorilor toate actele medicale care stau la baza acestei solicitări.