Cum a reuşit să iasă basma curată în declaraţia de avere judecătoarea cu Porsche de 11.000 de lei

Vicepreşedintele în exerciţiu al Autorităţii Naţionale de Integritate, Victor Strătilă, a explicat cum judecătoarea Mariana Pitic a rămas nesancţionată pentru că a declarat un Porsche de 11.000 de lei.Potrivit lui, CNI nu are dreptul de interveni în contractul dintre vânzător şi cumpărător, astfel că nu au fost găsite probe care ar demonstra că maşina nu costă atât. Declaraţiile au fost făcute în cadrul emisiunii Alb&Negru de la Unimedia Contractul civil este intenţia a două persoane: vânzător şi cumpărător. Şi apoi nimeni nu are dreptul să se bage să negocieze preţul decât aceste persoane. Pe piaţă, cel vânzător care îl vinde şi acel cumpărător care îl cumpără îşi stabilesc preţurile. Şi restul preţului se duce în buzunar? CEDO spune că imixtiunea statului în relaţiile civile este neconformă legii. Legea mă impune să operez cu probe. Noi nu am iertat pe nimeni. La judecătoarea respectivă nu a fost constatat faptul la momentul încheierii contractului că acest Porsche costa mai mult decât se stipula în articol.Amintim că pe site-ul Comisiei Naţionale de Integritate, la începutul anului 2016, a fost plasată declaraţia de venit a judecatoarei Mariana Pitic, care fusese numită în calitate de magistrat al Curţii Supreme de Justiţie, decizie ce a stârnit nemulţumirea societăţii civile.De menţionat este că Porsche Cayenne pe care magistrata îl conduce, este indicat în declaraţia de avere că ar costa 11 mii de lei şi ar fi în stare avariată. Cert este că o astfel de maşină se vinde la preţul de cel puţin 37 de mii de euro.Ulterior aceasta a fost aleasă preşedinta Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei (INJ) - organul suprem de conducere a instituţiei care instruieşte viitori judecători şi procurori. Decizia a fost luată pe 1 decembrie 2016.